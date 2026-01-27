麻布袋漂萬里海邊多日 漁民好奇撈起驚見市價2000萬大麻

萬里海邊27日上午發現裝有大量毒品的麻布袋，市價超過2000萬元。（圖／翻攝畫面）

新北市萬里區發生疑似毒品走私案，有漁民27日上午在區東澳漁路駱駝峰旁海岸際發現麻布袋，打開後驚覺當中竟裝著32包二級毒品大麻，總重達43.3公斤，市價超過2000萬元，警方不排除該麻布袋是在毒品走私過程中遭棄置或意外落海，確切來源和可能流向則仍須釐清。

據了解，該麻布袋在海邊載浮載沉多日，27日上午隨洋流漂到岸邊，漁民在岸際作業時發現袋子，打開後發現其中竟藏著大量毒品，嚇得立刻通知警方，野柳派出所員警獲報後立刻前往現場處理。

警方以毒品初篩試劑檢測，確認其為第二級毒品大麻，且總重達43.3公斤，市價超過2000萬元，因數量龐大，警方不排除是在走私過程中，不慎墜落或被棄置落海。

而現場沒有監視器，大幅增加查緝難度，警方現已通報海巡署，後續將由海巡署相關單位會同警方持續追查毒品來源及可能流向，確切案情則仍待調查釐清。

