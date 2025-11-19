台中一間特色小店推出創意美食「麵線煎」，將傳統麵線以香煎方式製作，呈現出外酥內軟的新口感，引起許多民眾好奇嘗鮮！除了這道創意料理，店內還提供藥燉麻油雞等進補食品，吸引大批顧客前來。然而也要提醒，麻油類料理偏燥熱，某些體質或特殊生理狀況的人不宜食用，以免適得其反。

麻油控必嚐！麵線變身「香煎新吃法」 店家曝：搭這醬更對味。(圖／TVBS)

寒流來襲，台中一家小吃店，推出創意料理"麻油麵線煎"，將麻油麵線香煎，像是脆麵一樣，呈現外酥內軟的口感，店內招牌藥燉麻油雞湯，在這波低溫，吸引不少顧客前來，備料比平常多三倍。然而，店家也提醒，麻油料理偏燥熱，火氣大、感冒或孕婦，最好都先避免。

寒流來襲，店內的另一招牌藥燉麻油雞也成為熱門選擇。(圖／TVBS)

這道創意美食「麵線煎」的製作方法別具特色。首先將麵線川燙後撈起，緊接著馬上進行香煎。將麵線排成圓形狀，加入店家獨家秘方黑麻油，煎到上色後翻面，再加黑麻油繼續煎，直到兩面呈現金黃色澤。成品端上桌後，單吃有乾香酥脆的口感，若想要口味重一點，可以搭配台中人喜愛的東泉辣椒醬，讓麻油麵線變成更具特色的麵線煎。

隨著寒流來襲，店內的另一招牌藥燉麻油雞也成為熱門選擇，許多民眾紛紛上門尋求進補食品。店家老闆娘林芮希因應需求增加，特別將備料量增加3倍，以滿足顧客需求。

創意麵線煎暖胃 專家：熱底體質勿碰。(圖／TVBS)

然而，冬天進補需要注意一些事項。麻油料理偏燥熱，本身「熱底」的人就不建議再溫補，例如經常冒膿痘、流鼻血、口乾、口臭、嘴破、發炎感染的人。此外，正值生理期、懷孕、產後的女性因耗損大量陰血，也容易變得燥熱，最好要先忍一忍。腸胃虛弱者、容易拉肚子、脹氣，以及正在感冒或感冒復原期的人，都不建議食用麻油類料理，避免沒補到還越補越虛。

這種創意料理不僅展現了傳統美食的新可能性，也讓民眾在寒冬中有了更多暖胃選擇。不過，民眾在享用這些美食時，仍應根據自身體質情況適量食用，確保健康無虞。

