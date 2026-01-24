麻油料理總是苦？3下鍋時機是關鍵
冬季進補季節來臨，不少民眾喜歡在家烹煮麻油雞或三杯類料理，麻油下鍋後卻容易產生苦味。農糧署近日就在臉書分享，料理中常使用的「黑麻油」屬於不耐高溫的油脂，若掌握不當容易讓整鍋美味變調，若想鎖定胡麻香氣且不變苦，就必須掌握三項關鍵訣竅。
農糧署指出，食補中常用的黑麻油是由胡麻種子經過焙炒後榨取而成，其發煙點大約在175°C，屬於不耐高溫的油脂。若在烹飪過程中使用溫度過高或採取直火快炒，極易導致麻油產生苦味。因此，黑麻油在料理中的角色應以「提香」為主，而非作為高溫熱炒的基底油。
針對不同類型的麻油料理，農糧署也給出具體的烹飪訣竅，製作三杯類料理時，應採冷鍋煸薑，待香氣出來後再下料收汁；若是烹煮湯類或蔬菜類，則應在食材煮熟起鍋前，先轉為小火再加入麻油提香；至於菇類料理，建議先以橄欖油炒至7分熟，最後再淋上麻油增加風味。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
5年存活率僅半數！全球性罕病KLA「胸肺反覆積水」北榮精準救回男童
詹姓男童4歲時因跌倒住院，檢查意外發現雙側肋膜積液，醫師判定為疑似血管瘤，但治療成效不彰，呼吸困難症狀仍逐漸加重。之後轉至台北榮民總醫院就醫，才確診為罕見「卡波西樣淋巴管瘤」，目前該病全球文獻紀錄不到100例。經治療後，現年10歲的他恢復健康與活力，不論上學或參與體育活動，皆能正常生活不受影響。優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
簽字現領216萬！俄頂大開「高薪爽缺」誘騙學生從軍 律師揭普丁陰謀
俄羅斯頂尖學府「高等經濟大學」（HSE）近期傳出與軍方合作，以高額獎金與「非戰鬥職位」為誘因，鼓勵學生簽署兵役合約。然而，法律專家與人權團體發出嚴厲警告，指控校方利用欺騙性策略招募，學生一旦簽約，不僅所謂的「1年期」合約恐變無限期，更可能被直接送往烏克蘭前線充當突擊隊。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
陳水扁宣布2/7開講 台中監獄：依法督管
（中央社記者趙麗妍台中26日電）保外就醫中的前總統陳水扁今天宣布2月7日接受南一中校友交流會邀請演講，法務部矯正署台中監獄表示，將依「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定，依法落實督管。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《農民退休儲金條例》修正案三讀 劉建國盼老農津貼速過關升級
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 立法院今（27）日上午三讀通過《農民退休儲金條例》修正案，立法委員劉建國感謝農業部長陳駿季的努力，以及多位立委支持，讓農民退休儲金2.0能夠順利在今日完成三讀。他也期盼，老農津貼能夠儘速凝聚共識、緊追其後，快速完成三讀。 劉建國回顧，2020年自己與時任農委會主委陳吉仲以及多位立委共同推動《農民退休儲金條例》，並成功...匯流新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2則留言
黃宏輝建築師的美食地圖：寒流中最暖傳承的台灣味——阿里不達太監羊羊肉爐與老主顧紅蟳薑母鴨
出過11本書走遍世界各角落，並非遊記乃生活美學的散文紀錄片，所以被稱「文青」，但那是二十年前的事了，現在該叫「文伯」了。在美食地圖所標記的還是以尋訪Fine Dining為目標，味道如何去了再說。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
全台唯一「瀑布光影展」回歸！美拍台版teamLab仙境，門票100元送獨角獸頭飾
全台唯一沉浸式「瀑布光影展」回來了！屏東山林祕境「大津瀑布」過去因颱風重創一度封閉修復，現在即將帶著「奇幻大津」光影體驗展華麗回歸，於2／3起正式點燈，活動以森林小徑與瀑布為背景，打造有如「台版tea食尚玩家 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
台中宵夜推薦～北屯文青風魯肉飯，客製化肥瘦腳庫飯配清甜燉湯
位在台中北屯的▸蕙子KEIKO◂是那種一吃就懂為什麼人潮一直來的店！整體調味偏甜口，滷汁香氣濃但不死鹹，從傍晚五點一路營業到凌晨一點，用餐尖鋒時段不管內用還是外帶人潮不間斷啊～Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
過年安心吃！苗栗抽驗302件即食食品 檢驗結果出爐
農曆過年將近，苗栗縣政府衛生局為維護民眾飲食安全，持續落實食品安全抽驗及稽查工作，本次專案共抽驗302件即時食品，抽驗對象涵蓋各大鄉鎮固定攤販及流動攤車等，檢驗項目包括沙門氏菌、金黃色葡萄球菌及單核球李斯特菌等食品衛生標準，檢驗結果均符合規定。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
跟著落山風去旅行 藝術季、風格小店、看海美術館！屏東之旅這樣玩最有質感
誰說屏東只有墾丁？今年冬末春初，最懂玩的質感旅人都在往「風」裡跑！隨落山風季節登場的「2026落山風藝術季」，將恆春半島特有的氣候化為藝術語彙，在車城海口港交織出壯麗的地景饗宴。從看海的美術館到職人手作的溫暖麵包，屏東不再只是陽光沙灘，而是一座充滿設計感與慢活底蘊的「南國生活博物館」。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冬季風暴嚴寒釀25死 美國多州大規模停電
冬季風暴襲擊美國大片地區，造成至少25人死亡，數千個航班因為天氣取消或延誤。風暴造成混亂，道路交通癱瘓、電力中斷，主要城市被厚厚積雪覆蓋。（戚海倫報導） 英國廣播公司BBC報導，根據美國國家氣象中廣新聞網 ・ 19 小時前 ・ 2則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 479則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 165則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 2則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 19 小時前 ・ 17則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 15 小時前 ・ 14則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 167則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 20 小時前 ・ 8則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 148則留言