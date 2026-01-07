「麻油蚵仔麵線」暖心上桌 有助養顏美容、維持身體機能

「麻油蚵仔麵線」四步驟簡易食譜。圖：翻攝自漁業署

隨著冷氣團強勢襲台，民眾進補暖身需求大增。農業部漁業署日前在臉書推薦應景料理「麻油蚵仔麵線」。漁業署指出，國產鮮蚵富含人體所需的鐵與鋅，不論男女都適合食用，具備養顏美容與維持身體機能之功效。漁業署同時也分享了四步驟簡易食譜，更呼籲民眾選購時應認明產銷履歷、產地標章等「溯源條碼」產品，以實際行動支持在地漁友，確保吃得健康又安心。

想要在家煮出一碗熱騰騰的麻油蚵仔麵線，材料與步驟相當簡單。首先，食材準備的部分，鮮蚵可準備自己喜歡的分量，並準備一捆麵線、備妥適量的薑絲與麻油、800毫升的水。料理的第一步是先將麵線以清水洗去表面的薄粉；接著在鍋中倒入麻油，將薑絲爆炒出香氣後，加入約800毫升的水。待水煮滾後放入麵線續煮約2分鐘，最後加入肥美的鮮蚵，等到水再次煮滾立即關火，就能享用鮮甜、暖胃的麻油蚵仔麵線了。

廣告 廣告

除了享受美食，漁業署也提醒，消費者在選購國產鮮蚵時，應優先選擇具有品質保障的產品。民眾可挑選擁有產銷履歷標章、CAS標章、水產品溯源條碼（QR碼），或是如「台南蚵」等產地標章的鮮蚵。透過這些認證標籤，不僅能確保食材來源透明、吃得保障，更能以行動力挺台灣在地養殖漁友，讓這份冬日的溫暖更具意義。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

趕上年貨採買！桃園南門市場1/27全面復業

桃消圳頂分隊關懷弱勢長者 寒冬送生活物資助度好年