麻油雞名店「莊家班」跨年夜遭加料恐嚇 雙北10店家受害警逮3怪男

知名麻油雞連鎖店莊家班遭加料恐嚇，江男等3人到雙北10店家放砂糖和芥末後逃逸，並迅速被警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

北部某知名麻油雞店「莊家班」遇上恐嚇案件，21歲謝姓男子、25歲李姓男子和22歲江姓男子，在跨年夜傍晚先後到其雙北10家店面「加料」，趁店員不注意時，在湯底丟擲砂糖或芥末後逃逸，警方獲報後展開調查，在3小時內逮捕3嫌，確切案情仍須釐清。

莊家班在雙北有多間連鎖店，其旗下蘆洲、中和、淡水、文山、北投、士林等共10間分店在跨年夜的傍晚突然被闖入，3嫌分頭行動，趁店員不注意時在湯鍋內傾倒砂糖和芥末等異物，並於犯案後立刻逃逸。

雙北市警察局分別獲報後，立即組成專案小組共享情資，並報請臺灣新北地方檢察署宏股檢察官顏韻庭指揮偵辦，淡水警方逮捕謝男和江男，中和警方則在北市逮捕李男，在 3 小時拘提涉案3嫌到案。

但3人到案後供詞不一，對涉案內容避重就輕，警方調查後發現他們事前分工預謀劃，以突襲方式投放不明物品，致店員、顧客對食安問題產生恐懼，恐嚇意圖明顯，影響民生甚鉅，於1日先依恐嚇危害公安、毀損等罪嫌解送臺灣新北地方檢察署偵辦。專案小組將持續釐清動機，從嚴究辦，並持續擴大溯源追查幕後有無其他共犯或指使者。

新北市刑警大隊表示，為維護市民生命財產安全、新北市警察局有信心也有能力，在檢方指揮下對犯罪不法份子即時嚴懲痛擊，以保護市民大眾享有安居樂業之生活環境。





