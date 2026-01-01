麻油雞店被加料 逮3嫌追藏鏡人

知名連鎖麻油雞店家「莊家班麻油雞」雙北市10間分店，去年底遭騎機車歹徒朝麻油雞鍋倒入大量砂糖、芥末粉毀壞湯底後逃逸，雙北市警局立即成立專案小組，火速拘提涉案3男到案。3男到案後對於犯案動機言詞閃爍，警訊後依恐嚇危害公安、毀損等罪嫌移送法辦，警方除建請檢察官聲請羈押，也將持續釐清動機，追查幕後有無其他共犯或指使者。

「莊家班麻油雞」從路邊攤起家，由家族共同經營超過20年，直營店遍布雙北，至今未與人合夥，也不開放加盟，業者稱未與人結怨，更無關股權糾紛，為何發生這種事也搞不清楚，財損估計逾10萬元。

「莊家班麻油雞」新北市蘆洲、中和、淡水及北市文山、北投、士林共10間分店，民國114年12月31日下午4時許，先後遭頭戴全罩式安全帽的不明人士趁店員不注意，往湯鍋裡倒入大量砂糖、芥末粉，惡意毀壞湯底，歹徒作案後立即逃離現場。由於犯案時間相近，前後相距約半小時，10間分店被以相同手法遭人突襲式破壞，警方獲報後先在1家分店尋獲歹徒遺留的砂糖包裝袋。

雙北市警局案發後，立即組成專案小組共享情資，報請新北地檢署檢察官顏韻庭指揮偵辦。警方調閱監視器以車追人，案發當晚，分別在蘆洲區集賢路旅館及淡水等處，逮獲涉嫌犯案的22歲江男、25歲李男、21歲謝男。

警方清查3男手機發現早就清空，李男向警方供稱，因吃壞東西拉肚子，挾怨報復，才往湯鍋裡倒砂糖。江男則稱被網友放鴿子，心生不滿，一時無法控制情緒；謝男則三緘其口，不肯透露。

警方說，到案3男互稱不認識對方，皆無幫派背景，但3人供詞不一，對涉案內容避重就輕，顯然事前分工預謀策畫，以突襲方式投放破壞麻油雞湯底物品，導致店員、顧客對食安問題產生恐懼，恐嚇意圖明顯，影響民生甚鉅。警詢後，3男被依恐嚇危害公安、毀損等罪嫌移送新北地檢署偵辦。