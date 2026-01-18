麻油雞煮滾「酒精就消失」？醫揭真相：點火燒仍剩75％

不少長輩說「含酒食物經高溫烹煮，酒精就會完全揮發掉」，婦產科醫師蘇怡寧表示，這其實是錯誤說法，根據外國研究，料理加入酒精後，直接點火燒，仍有約75%的酒精殘留；要將酒精降到5％以下，必須連續燉煮超過2.5小時，貼文引起網友熱議，不少人表示，家中長輩都不了解這個事實。

蘇怡寧昨在臉書粉專分享，網友私訊提問「經高溫烹煮後，含酒食物的酒精會完全揮發嗎？」這其實是錯誤迷思。根據美國農業部及相關研究指出，如果把酒加入熱湯後立即關火，鍋中仍會殘留約85%的酒精；即使像法式料理那樣點火燒，仍有約75%的酒精殘留；就算耐心燉煮1小時，仍會剩下約25%的酒精。

蘇怡寧解釋，要將湯中的酒精降至5%以下，必須連續燉煮超過2.5小時，且酒精在料理中會與水分形成「共沸」現象，也就是酒精與水會一起蒸發，因此即便湯滾了、味道變淡，也不代表酒精已完全消失。

蘇怡寧指出，提出這點，不是說孕婦吃到含酒的料理，孩子就會怎麼樣，而是提醒大家，在可以避免的情況下，不應該用錯誤的科學說法，去說服孕婦放心吃。

貼文引起網友討論，「一堆人以為滾了就沒了，然後還給小朋友吃」、「本來就不會完全揮發，否則怎麼會有人吃薑母鴨，結果酒測超標」、「之前也看到有婆婆也說燒酒雞的酒精煮過就揮發掉了」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

