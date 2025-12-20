麻油雞、薑母鴨熱量高！冬至進補5大原則 暖身又健康





【NOW健康 吳思奕／台北報導】隨著12月21日冬至即將到來，不少民眾開始進補暖身。然而，麻油雞、薑母鴨等常見的進補料理往往隱藏著高油、高鹽、高熱量的健康風險。國民健康署提醒，進補應掌握「原型食材、適量油鹽、均衡飲食」的原則，搭配全穀雜糧、充足蔬果、乳品及堅果種子類等，才能「補」足營養，迎接寒冬。



逾6成成年國人食鹽攝取量超標 掌握「我的餐盤」吃出健康



國民健康署指出，成人每日食鹽攝取量不宜超過6g，但根據國民營養健康調查，超過6成的成年國人食鹽攝取量超過建議數值，每日蔬菜與水果攝取量不足者分別近8成及9成。國民健康署署長沈靜芬提醒，進補不等於大吃大喝，應減少高油、高鹽的食物，依「我的餐盤」均衡飲食6口訣，確保全穀雜糧與蔬果攝取充足，才能真正「補」出健康與活力。



冬至進補掌握5大原則 麻油雞、薑母鴨也能很健康



國民健康署提醒，實踐健康進補，掌握湯頭烹調與聰明搭配食材與攝取量是重要關鍵：

廣告 廣告



1.油脂適量： 民眾進補時常食用的麻油富含不飽和脂酸、維生素E等營養素，適量攝取有益心血管健康及具抗氧化等作用，且能增添料理風味；但是麻油仍屬於油脂類，應注意整體攝取量，避免過量。



2.天然調味： 湯頭可以天然中藥材、薑片或大量蔬菜熬煮出鮮甜味，減少使用高湯塊或鹽巴，可降低鈉含量同時減少身體負擔。



3.原型優先： 盡量避免高鹽、高糖、高油的丸餃類、甜不辣、油條等加工火鍋料或配料，多選用天然原型食材。



4.聰明搭配： 冬至進補的鍋物裡，常加入南瓜、芋頭、蓮藕、山藥等全穀及未精製雜糧類，若再搭配米飯、麵線等主食，整體攝取容易超量；建議民眾可將鍋物中的根莖類視為部分主食來源，適量取用。



5.補足蔬果： 確保當季蔬菜（如：大白菜、菇類、各式葉菜）的份量充足，並在飯後補充拳頭大的當季水果，攝取維生素C與植化素，落實均衡飲食。



冬至進補應以均衡與適量為原則，才能既補身又健康。國民健康署呼籲，掌握上述5項原則，才能在享用傳統美食的同時，暖和、健康地迎接新的一年。民眾若欲瞭解更多「我的餐盤」均衡飲食資訊，可至國民健康署官網查詢。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸認識多發性骨髓瘤！醫：早期發現早期治療 長期存活新希望

▸乾癬非單純皮膚病恐釀關節變形 早期介入治療精準穩控