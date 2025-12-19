麻油雞、薑母鴨高油高鹽！國健署：進補恐越補越傷身

12月21日冬至不少民眾習慣以麻油雞、薑母鴨等傳統料理進補暖身，然而這些美食往往隱藏高油、高鹽、高熱量的健康風險。國健署提醒，進補應掌握「原型食材、適量油鹽、均衡飲食」原則。

麻油雞、薑母鴨等傳統料理往往隱藏高油、高鹽、高熱量的健康風險。（圖／報系資料照）

根據國民營養健康調查結果顯示，6成以上成人每日食鹽攝取量超過建議的6公克上限，而每日蔬菜與水果攝取量不足者更分別高達近8成及9成。國民健康署署長沈靜芬指出，進補不等於大吃大喝，應減少高油高鹽食物，依照「我的餐盤」均衡飲食六口訣，確保全穀雜糧與蔬果攝取充足。

廣告 廣告

國民健康署提出冬至進補5項原則，首先在油脂控制方面，麻油雖富含不飽和脂肪酸、維生素E等營養素，適量攝取有益心血管健康並具抗氧化作用，但仍屬油脂類，民眾應留意整體油量。其次，湯頭建議以天然中藥材、薑片或大量蔬菜熬煮，減少使用高湯塊或鹽巴，可降低鈉含量與身體負擔。

國健署建議盡量避免高鹽、高糖、高油的丸餃類、甜不辣、油條等加工火鍋料。（示意圖／Pexels）

在食材選擇上，國健署建議盡量避免高鹽、高糖、高油的丸餃類、甜不辣、油條等加工火鍋料，多選用天然原型食材。此外，冬至鍋物常加入南瓜、芋頭、蓮藕、山藥等根莖類，若再搭配米飯、麵線等主食，整體攝取容易超量，建議將鍋物中的根莖類視為部分主食來源，適量取用。

國健署也提醒，進補時應確保當季蔬菜如大白菜、菇類、各式葉菜的份量充足，並在飯後補充拳頭大的當季水果，攝取維生素C與植化素，落實健康均衡飲食。民眾可至國民健康署網站了解更多「我的餐盤」健康均衡飲食資訊。

延伸閱讀

小心被開單！澀谷區議會通過新規 明年6月起亂丟垃圾罰2千

《憲訴法》遭判違憲 3位大法官喊「判決無效」！

鍾欣凌尬舞跳到虛脫！吐槽安心亞睡覺大字型 陳意涵自虧小UU