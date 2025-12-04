麻油雞+高粱無照上路！新北女撞死單親媽肇逃 她狡辯：以為不嚴重

記者林盈君／台北報導

今年2月間，新北三重一名許姓女子，前一天吃了含酒精的麻油雞，又飲用了高粱酒，隔天酒意未退、就無照駕車上路，行經八里市區時，撞擊同方向步行的文姓單親媽媽，而許女肇事後竟直接落跑，文姓單親媽媽最終傷重不治。士林地檢署偵結，認定許女屬「不能安全駕駛」狀態，依法提起公訴，案件將由國民法官審理。

新北三重許姓女子，酒駕無照撞死單親媽媽。（圖／翻攝畫面）

據了解，許女隔天酒意未退，就無照駕車上路，撞擊文姓單親媽媽之後，不但未停車查看，也沒有報警處理，反而直接駕車離去，還一度逆向違規，涉嫌肇事逃逸。警方介入調查後，於案發後8小時逮到許女，許女坦承有撞到人，但當時以為「不嚴重」才離開，而許女的酒測值為 0.07mg/L，訊後被依法送辦。

新北三重許姓女子，酒駕無照撞死單親媽媽。（圖／翻攝畫面）

士林地檢署認為，許女前一天聚餐時，飲用高粱酒及食用麻油雞，隔日酒精未代謝完全，其注意力及反應力顯著下降，另外，許女在吊扣期間駕車上路，加上未注意雨天視線與路況，最終導致文女死亡，因此依法提起公訴。

