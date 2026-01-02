麻油雞10分店遭撒不明粉末 3嫌依恐嚇罪羈押禁見

男子匆忙上前撒下不明粉末，犯案後立刻逃逸，這樣的狀況同一天相繼發生，尤其受害店家都來自相同品牌，旗下10家分店，湯裡被人亂倒。

受害分店業者莊女士說：「我們就已經被倒東西下去，那個東西就不能再賣給別人了，是很無奈。不是單純食材上的一個損失，對於我們商譽來講也都是有受損。」

業者無奈，沒有與人結怨，也非股權糾紛，莫名被人下手，更因事件發酵而生意大受衝擊。案經警方偵辦，陸續在雙北地區抓到3名涉案男子，都挑跨年夜用相同手法犯案，惡意倒入疑似芥末、砂糖的未知粉末。

新北市刑大偵六隊長張銘哲指出，「到案各嫌對涉案內容避重就輕，然對於同一個連鎖商家產品，突襲投放不明粉末，致店員、顧客對食安問題產生恐懼，恐嚇意味意圖明顯。」

落網的3名嫌犯辯稱彼此互不認識，犯案理由也不同，但3人供詞避重就輕，手機更都已重置，警方不排除受人指使，分工預謀犯案，依恐嚇危害安全等罪嫌移送。

新北地檢署襄閱主任檢察官李超偉表示，「指揮警方拘提涉案被告3人到案，並以被告等犯嫌重大，且有勾串滅證、反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。」

從台北的士林、北投，到新北的蘆洲、中和，業者在雙北地區將近一半分店受波及。全案攸關食安，嫌犯又有勾串、滅證之虞，經檢方訊問後，如今都被聲押禁見獲准。

