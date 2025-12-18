麻油、薑母吃就對了？ 冬至補錯小心「上火、失眠、便祕」 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

隨著全台灣有感變天，不少人打算在接下來的「冬至」，特意大補特補一番，但補錯可能麻煩更多！門診就有一名35歲女子，近日突然出現臉部痘痘明顯增多、皮膚發炎及口乾舌燥等不適症狀，相當困擾，中醫師進一步問診發現，原來她為了冬季進補的習俗，竟連日食用含麻油、薑母等的補湯，但本身屬於「實熱體質」，進補反而助長體內火氣，導致肌膚問題與上火症狀。

12月21日是二十四節氣中的「冬至」，台灣習俗，許多民眾會特意選在這一天進補養生，但台北慈濟醫院中醫部醫師廖振凱提醒，冬季進補並非越補越好，需依個人體質辨證施補。

廖振凱表示，每人體質不同，補法也應該有所區別。中醫臨床體質有許多種，以「虛寒」與「實熱」這兩類而言，虛寒體質者多半怕冷、容易疲倦、食慾較弱，可食用肉桂、乾薑等溫補食材，或搭配溫陽散寒的十全大補湯進補，以促進循環、改善畏寒與食慾不佳的問題。

實熱體質者則通常怕熱，廖振凱說，容易發生面紅心煩、口乾舌燥、長痘痘等症狀，一般情況下無需特別進補，否則容易加重體內的燥熱火氣。若想養生調理，可選擇以白木耳、百合等滋陰食材，以平衡體內燥熱。

以該名女子為例，就是進補反而補到上火，幸好中醫師以清熱解毒的藥物調理，並協助調整飲食習慣，數天後症狀明顯改善。

廖振凱強調，錯誤的進補可能導致與體質相衝，造成上火、失眠、便祕等症狀。此外，感冒患者、自體免疫疾病患者，以及高血壓、糖尿病、腎臟病等慢性病族群與孕婦，更應謹慎，若未經醫師評估可能影響病況控制，甚至加重病情。

廖振凱說，兒童亦應視狀況調整進補方式，對孩童而言，規律作息與均衡飲食比進補更重要。若民眾因進補不當導致不適就醫，中醫會先透過「望聞問切」辨識，再依症狀給予適當調理治療。例如:因燥熱加重而冒痘、口乾，會以清熱藥材進行調理；若出現腹脹、消化不良，則以調和脾胃功能為主，讓身體逐步回到平衡狀態。

不盲目跟隨習俗，而是根據體質適度補充，才可以達到養生的目的。廖振凱呼籲，民眾進補應該按照體質所需，若有疑問應前往中醫診間，由醫師評估體質，勿聽信偏方，才能真正健康過冬。

