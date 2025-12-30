麻煩製造者! 中國突襲式軍演"擾亂航班" 估十萬旅客受影響

生活中心／綜合報導

中國突襲式宣布軍演，演習時間內，桃園周邊空域大幅受限，國內線演習結束前，金馬往返本島的航線中斷，國際線部分，民航局雖然早已啟動應變措施，但遇上跨年出入境高峰，塞機無可避免。早上八點才軍演，九點多，桃機跑道就已經出現，七架飛機排排隊，都在等著起飛，中國一整天的軍演、超過10萬名旅客受到影響！

華航後面再接一架華航，星宇緊跟在後。一二三四五六七，七架班機排隊等起飛，中國無預警宣布軍演，打亂旅客的出國行程。

旅客鄭小姐：「昨（29）天看到新聞之後就是有想說，不知道會不會有影響，今天看好像還好，但還是會稍微有點擔心，所以今天有特別提早，大概半個多小時來機場。」

旅客：「其實滿擔心的耶，對就是怕說就是會飛不出去這樣，怕跨年行程會被影響，就是會整個很失望。」

長榮航空地勤廣播：「因為地面作業將延後登機。」





擔心成真，長榮航空BR122，台北飛青森，延了15分鐘才登機，後推後又因為塞機，旅客睡醒發現自己還在地面，最終班機，10：30真正起飛。塞機潮，都是因為中國軍演，劃設的臨時危險區，幾乎涵蓋台北飛航情報區所有航路。空域受限，再加上跨年出國潮，航管啟動流量管制。航班大亂時間，預估將持續到深夜。國際線加國內線，共941班航班、10多萬名旅客，受影響。





立榮航空松機地勤vs.旅客：「今天（30）晚上六點才會開始飛，今天晚上六點，這樣造成我們大家不方便。」

松山機場，空蕩蕩，中國無理突襲秀肌肉，阻斷金門、馬祖航道，立榮、華信週一傍晚緊急宣布，軍演結束前，金門取消60架次、延誤14架次，馬祖取消16架。晚間六點後，航班恢復，航空公司也加派班機，協助疏運。

到場改機票旅客：「行李也打包好了，網卡也弄好了，結果現在走不了，昨（29）天晚上趕來這邊就沒人了，然後想說他說網路也進不去，客服電話也打不通，只有我早上一大早來。」

金門機場候補旅客：「聽天由命啊，有就搭沒有就算了，天下沒有什麼了不起的。」

民眾一早趕到金門機場，但候補已經排到299號，不知道能不能回到本島，心情鬱卒。中國違反國際規定，突襲軍事演練，卻不想台灣政府不會低頭，更讓台灣旅客更對對岸政權，心生反感。

