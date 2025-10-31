麻煩還在後頭！英王胞弟安德魯被放逐 還得面對調查
〔國際新聞中心／綜合報導〕已故英國女王伊莉莎白2世的次子、現任國王查爾斯3世的胞弟安德魯，被撤銷王子頭銜，並被要求搬離在溫莎大公園(Windsor Great Park)的住所，形同遭到「放逐」。不過，麻煩的事情可能還在後頭，安德魯接下來可能因為與已故性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的關係，必須面對司法追究。
英國「衛報」10月31日報導，王室觀察家認為，白金漢宮10月30日的宣布，對安德魯而言可說是「徹底的羞辱」(absolute humiliation)。王室事務評論員費茲威廉斯(Richard Fitzwilliams)告訴衛報，「對他而言，這幾乎是活地獄，因為他特別迷戀頭銜，也有一種理所當然的特權心態。」
費茲威廉斯認為，安德魯自毀長城，民眾很少對他產生好感，「他的問題之一，就是太貪婪了。」「人們認為他既自以為是又貪得無厭，甚至愚蠢得難以置信。」
王室傳記作家哈德曼(Robert Hardman)向「天空新聞」(Sky News)表示，安德魯事實上已被當成「國家的敵人」(an enemy of the state)。
報導指出，安德魯始終否認有不當行為，但他要是認為剝奪頭銜就代表風波結束，恐怕沒那麼簡單。如今安德魯只是「一介平民」，有人認為這反而意味著他有被引渡的可能。
聲稱在17歲時遭艾普斯坦販運，並被迫與安德魯發生性行為的女子朱弗里(Virginia Giuffre)的家屬，持續呼籲讓安德魯在美國面對司法制裁。朱弗里擁有美國和澳洲雙重國籍，她的兄弟羅伯茲(Sky Roberts)10月30日在英國廣播公司(BBC)的訪談中表示：「他應該坐牢」。
英國貿易大臣布萊恩特(Chris Bryant)也表示，如果美方要求，安德魯應該赴美回答有關艾普斯坦罪行的問題。布萊恩特告訴BBC：「我認為，既然他現在與任何普通民眾無異，如果另一個司法管轄區提出這類要求，任何有良知的人都會遵從。」
美國民主黨籍聯邦眾議員蘇拔曼揚(Suhas Subramanyam)近日也呼籲安德魯，出席1個正在調查艾普斯坦起訴處理過程的委員會，「如果他真的沒做錯事，就應該親自出席委員會，宣誓作證，證明自己清白。」
在英國，也出現可能針對安德魯展開正式國會調查的跡象。倫敦都會區警察局則表示，正「積極」調查相關指控，包括安德魯涉嫌將朱弗里的出生日期與社會安全號碼(SSN)交給其警衛人員，企圖蒐集對她不利的資料，發動抹黑攻擊。
衛報說，無法確定安德魯的下一步會是什麼，但沒有人認為他有任何重返公眾視野的可能性。
