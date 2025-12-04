麻生太郎不甩北京！讚高市早苗「台灣有事」答詢堅定 無需擔憂中國反彈

麻生太郎公開表態，表達對首相高市早苗針對「台灣有事」的國會答詢持肯定態度。（翻攝自高市早苗X）

日本自民黨副總裁麻生太郎昨（3日）在東京一場麻生派系議員聚會上公開表態，表達對首相高市早苗針對「台灣有事」的國會答詢持肯定態度，認為其內容並無不妥。

綜合日媒報導，針對高市首相的國會答詢，麻生副總裁表示高度支持。他讚揚高市首相秉持著堅定的態度，認為她「只是將過去一貫的做法具體地陳述出來，有什麼不對呢？」，並對此感到「非常欣慰」。

同時，麻生副總裁也坦言，雖然此番言論引發了中國方面的批評與反彈，但他認為「被中國講幾句閒話就剛剛好」，並指出「到目前為止，這也不至於會演變成什麼嚴重的大問題」。他藉此表明，對於中國的反彈無需過度擔憂。

麻生太郎在會中也特別提到高市早苗是日本第一位女性首相，稱讚她是「自民黨革新的象徵」，並指出其「支持度非常高」。

值得注意的是，麻生副總裁並非首次針對台灣有事發表看法。他在去年1月時就曾指出，若台灣有事發生，日本政府有可能性將其判斷為可以行使集體自衛權的「存立危機事態」。

