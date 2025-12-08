麻生太郎力挺高市早苗! 北京不爽批 : 右翼挑釁不思悔改 為軍國主義招魂

日本前首相兼自民黨副總裁麻生太郎。 圖：總統府/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 中國外交部發言人郭嘉昆今 ( 8 ) 日主持例行記者會，有記者提問，據報導，針對日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，自民黨副總裁麻生太郎對高市的態度表示肯定。請問中方對此有何評論？

郭嘉昆表示，這位日本政客的言論反映出高市首相及其背後的日本右翼勢力仍在錯判形勢、不思悔改，對國內國外批評聲音充耳不聞，對干涉他國內政、武力威脅他國的行徑輕描淡寫、顛倒黑白、罔顧是非，對國際法和國際關係基本準則沒有表現出起碼的尊重，妄圖通過挑動衝突對立、突破戰後國際秩序，為日本軍國主義招魂。亞洲鄰國和國際社會都應對此保持高度警惕。

日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

郭嘉昆指出，這種把挑釁中國當作博取眼球、收割民意的行徑，性質惡劣，非常危險。我們奉勸日方認認真真反思悔過，老老實實撤回高市首相謬論，不要繼續玩火，不要在錯誤的道路上越走越遠。

不過，最新的日本民調顯示，日本民眾力挺高市早苗，她的民調近日再度高漲，而在中國殲-15 戰機在宮古海峽以雷射鎖定日本 F-15J 戰機後，日本朝野群情激憤，紛紛表達對中國的不滿。

