麻生太郎助選喊「自衛隊重要性日增」 矢板明夫：與高市理念相符

日本眾議院選舉將於8日舉行，前首相麻生太郎近日走訪北海道，替自民黨42歲女性候選人向山淳助選。資深媒體人矢板明夫觀察指出，麻生太郎助講時談到「國家須自行守護」及「自衛隊重要性日增」與首相高市早苗理念相符。

日本前首相麻生太郎近日前往北海道，為自民黨提名的42歲女性候選人向山淳助選。他在演講中表示，當前全球安全局勢嚴峻，俄羅斯侵略烏克蘭、中東動盪、亞洲區域安全快速變化，都提醒日本必須依靠自身力量守護國家，而非完全倚賴他國，「政治人物應具備覺悟與擔當，勇於面對現實安全挑戰，而非逃避責任」。

資深媒體人矢板明夫指出，麻生太郎這番理念與首相高市早苗在國會關於集體自衛權的立場，以及對中國採取的強硬態度高度一致。部分評論曾質疑高市早苗在解散國會前未與麻生太郎充分溝通，暗示2人可能產生裂痕，但矢板明夫認為缺乏確實證據。

矢板明夫說明，麻生太郎目前仍在政界活躍，與高市早苗間的關係並非源自私人交情，而是基於政策理念的共鳴與合作。他引用麻生太郎的演說內容強調，自衛隊的重要性將日益提升，日本需要政治人物以實際行動確保國家與人民的安全，而非僅停留在空談或理想之上。





