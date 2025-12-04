麻生太郎挺高市早苗「台灣有事論」：她說錯了嗎？中國愛說給他說吧。圖／翻自矢板明夫俱樂部

日本首相高市早苗提出「台灣有事論」，引來中國一連串反制，但有日本政壇「太上皇」之稱、前首相麻生太郎，在本月3日一場公開活動中，就直接肯定高市的發言，還諷刺地說：「中國愛說就說吧！」

麻生太郎在本月3日於東京出席麻生派議員聯誼會時，針對高市的「台灣有事論」發表意見，他公開直呼：「這樣講有什麼不對？高市只是講得更具體，我感到非常欣慰。」麻生還說：「中國現在講了這麼多，好啦！講這麼多就講吧！」

麻生也強調，高市作為日本史上首位女性首相，是自民黨「變革與新氣象」的象徵，並稱她目前的支持度「極高」。他表示，高市政府堅定表達日本立場的作風，正是日本政治應有的態度。麻生認為，目前中國的反應是「合理範圍值」，並不認為高市的發言是有問題的。

麻生太郎本人在去年1月就曾明確提到，若未來真的發生「台灣有事」，日本政府可能會將其認定為「存亡危機事態」，依法得以行使集體自衛權。他當時更說，台灣海峽局勢日益緊張，若當地爆發戰爭，日本將不得不在台灣海峽採取軍事應對，包括出動潛艦與軍艦，並且必須要考慮如何撤離在台日本公民。



