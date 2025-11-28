麻省理工全新「Humans」計畫 把地球文明寫入晶片送太空

如果有機會向外星球傳遞訊息，你會說些什麼？

澳洲小學生說，「我們會說幽浮你好。」

澳洲學生表示，「我說我們具有韌性，是自由又有創造力的思考者，而且我們也具備永續意識。」

澳洲學生許願，「可以幫我在多重宇宙找到黃金嗎？」

澳洲學生好奇地問，「哈囉，從宇宙來的每個人，光速旅行如何呢？」

送給外太空的訊息有童言童語，也有正經八百的想法，不管什麼內容，未來都將被送入太空，讓外星人理解地球人的腦袋在想些什麼。這是澳洲電力博物館與美國麻省理工學院合作的「Humans」計畫，讓各地民眾錄製語音訊息，

而這不是人類第一次留言給外星人。

1977年NASA旅行家太空探測器帶著一張金唱片進入外太空，這張唱片收錄有關地球文明與生命，以及人類知識的重要資訊，有數學公式、地球樣貌、世界地圖、人類生命起源與相關影像，這是為了可能遭遇外星文明而準備的地球說明書，這張唱片可保存長達10億年之久。

金唱片在宇宙飄流40多年，而旅行家號在2030年後可能會慢慢失去動力，而「Humans」計畫接力上場，搜集世界各地民眾的留言，透過奈米技術將訊息以音訊波的形式刻在一片8吋晶片上，預計2年後也就是金唱片計畫50週年時，將這些訊息再度送上太空，象徵人類向宇宙展現地球科技文明的嶄新發展。

澳洲電力博物館人員賀蘭介紹，「有人留下詩句，有人緬懷失去的家人，有些人則提醒我們熱薯條有多好吃。」

澳洲電力博物館的留言活動引發迴響，相信外星球有其他生物存在的大小朋友躍躍欲試，向外星人說出自己心裡的話。民眾除了到活動現場錄製訊息，也能透過線上留言。

無論是金唱片或奈米晶片，都是保存人類生命軌跡與印記的珍貴史料。透過太空旅行，將這些文明遺產送入宇宙深處，若真能與外星生物不期而遇，就能將地球文化與人類的共同記憶傳佈出去。