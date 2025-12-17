麻省理工學院教授自宅遭槍殺！FBI：與布朗大學槍擊案應無關聯

美國麻薩諸塞州布魯克萊恩市一間公寓當地時間15日晚間發生槍擊案。麻省理工學院（MIT）核子科學與工程系教授努諾.洛雷羅（Nuno Loureiro）在家中遭槍殺身亡，享年47歲。這位來自葡萄牙的學者今年5月才剛接任MIT等離子體科學與融合中心主任一職。

麻省理工學院（MIT）教授努諾.洛雷羅（Nuno Loureiro）在家中遭槍殺身亡。（圖／美聯社）

布魯克萊恩警方副警司保羅坎貝爾（Paul Campbell）表示，警方約在晚間8時30分接獲槍聲通報，趕抵現場後發現受害者身中多槍。洛雷羅隨即被送往波士頓醫院急救，但仍於隔日上午不治身亡。目前尚未有任何嫌犯遭到逮捕。

地方檢察官邁克爾莫里西（Michael Morrissey）辦公室發表聲明指出：「這是一起正在進行中的謀殺案調查。」警方尚未透露更多案件細節，也未說明是否正在追緝特定嫌疑人。

案發當晚，多名鄰居聽見槍聲。一名不願透露姓名的鄰居表示，他聽到「三聲巨響」，起初以為是公寓內有人在踢門，「我打電話給鄰居詢問，他們說不對，那聽起來像是槍聲。」在該社區居住40年的一名婦人也證實，她和丈夫同樣聽見疑似槍聲的聲響。

鄰居談到死者時說：「他有個年輕的家庭，孩子們在這裡上學，這太可怕了，非常嚇人。」16日晚間，社區民眾手持蠟燭在人行道上為死者家屬表達哀悼與支持。

案發地點的社區居民手持蠟燭為死者哀悼。（圖／美聯社）

儘管案發地點距離劍橋市的麻省理工學院校園有數英里之遙，但學生們仍深受震撼，特別是在剛經歷布朗大學槍擊案後。一名學生表示：「我認為這真的很悲慘且突然，尤其是在這一週發生太多毫無意義的暴力事件。」

一名不願具名的女子透露，她在劍橋的健身房認識洛雷羅，當他的死訊出現在社群媒體上時感到震驚。她說：「他真的是個很親切的人，總是獨來獨往，我打招呼時他會回應。很明顯地，失去一個生命是非常令人難過的。」

聯邦調查局波士頓分局特別探員泰德多克斯（Ted Docks）在16日晚間布朗大學槍擊案調查記者會上被問及洛雷羅死亡案件。多克斯表示，麻州警方在調查初期就與他聯繫，「他確保如果有任何情報或資訊與我們這裡的案件相關，他們會分享。目前看來，兩起事件似乎沒有關聯。」

洛雷羅自2016年起在麻省理工學院任教。根據學校網站資料，他領導的等離子體科學與融合中心是「MIT最大的實驗室之一」，擁有超過250名全職研究人員、學生和工作人員，分布在七棟建築中工作。

