麻省理工學院研究：AI已可取代美國11.7%勞動力

（中央社麻薩諸塞州劍橋市27日綜合外電報導）美國麻省理工學院昨天發布研究指出，人工智慧（AI）目前已能取代美國11.7%的勞動力，相當於涵蓋金融、醫療和專業服務等領域達1兆2000萬美元薪資規模的職位。

CNBC報導，這項研究運用由麻省理工學院（MIT）與橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laboratory）共同開發的勞動力模擬工具「冰山指數」（Iceberg Index）。該指數模擬全美1億5100萬名勞工的互動情形，以及AI和相關政策對他們造成的影響。

該研究共同主持人、橡樹嶺國家實驗室主任巴拉普拉卡希（Prasanna Balaprakash）指出，這項指數進行人口層面實驗，提前揭示AI如何重塑工作內容、技能需求和勞動力流動，遠早於這些變化在真實經濟中顯現。

該指數將全美1億5100萬名勞工視為獨立個體，標註每個人的技能、任務、職業和地點，繪製出分布在3000個郡、923種職業中的3萬2000多項技能，再衡量當前AI系統已經能夠執行哪些技能。

調查發現，外界看得見的「冰山一角」，例如科技、運算和資訊業的裁員和職務調整，這些只占美國勞動力市場總薪資曝險部位的2.2%，約合2110億美元。但是隱藏在水下的冰山是總規模達1兆2000萬美元的薪資曝險，這包括人力資源、物流、財務和辦公室行政等常在有關自動化的預測中遭到忽略的領域。

研究人員強調，冰山指數並非用來預測精確的裁員時間或地點，而是提供一個以技能為核心的概況，呈現當前AI實力所及，讓決策者能在真正投入預算和立法之前，系統化地模擬各種可能情境。（編譯：何宏儒）1141128