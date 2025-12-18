麻衣戴「錶界天花板」百萬朗格ONE上節目！鑑價翻倍 收藏貔貅笑喊：投資到現在都賺

麻衣帶著收藏品上節目，隱形富豪身份意外曝光。（鏡藝宏海提供）

麻衣日前帶著「錶界天花板」全球限量20支、台灣僅配有一支的百萬「朗格one」上節目錄影，鑑價出來的金額更是翻倍跳，驚動收藏界外，她也自豪自己與許多亞洲富豪一樣收藏豼貅，並表示：「我投資的每一樣到現在都是正的、都是賺錢的！」

麻衣認為開財運很重要，尤其「招財小物」超有考究體驗：「因為以往在台灣演藝圈發展，我聽說很多藝人都會收藏貔貅或是配戴在身上，甚至聽說很多企業大佬家裡或是辦公室也有擺放貔貅，我也有樣學樣，果然財運真的強強滾。」

麻衣收藏豼貅自豪每一樣投資都賺錢。（鏡藝宏海提供）

麻衣開心自豪的笑說：「我投資的每一樣到現在都是正的、都是賺錢的！」她大方分享AMBERART「招財飛天貔貅琉璃琥珀擺件」就是一款她認為非常具有收藏價值的貔貅，「由命理界的阿湯哥~湯鎮瑋老師設計，底座利用五種不同顏色的琥珀打造五行調和納財，再搭配錢母及祥雲做裝飾，公貔貅招財，母貔貅守財，讓財運一飛衝天！」趁最近因為工作關係回台灣機會多，也聽說琥珀女王「小劉姐」收藏了全世界最大的琉璃貔貅，麻衣一聽立刻去朝聖。

麻衣笑著說：「因為我也不是投資專家，所以我平時都會注意新聞、網路上面的一些消息，自己多蒐集一些相關的產業資訊，最重要的是、不要著急！觀望一段時間後再下手，還有我喜歡讓投資分散，不把雞蛋放在同一個籃子，這樣比較安全一點。」

