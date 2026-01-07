麻衣昔組女團鬧內訌！日本餅乾遭「整箱偷吃」氣炸撂重話

〔記者傅茗渝／台北報導〕中天綜合台《綜藝OK啦》今(8日)晚9點播出主題「成團容易、相處難，原來團體都是這樣鬧到消失的」，邀來多位藝人分享過往團體生活的血淚史，其中來自日本、曾以女子團體 Sunday Girls 在台出道的愛紗與麻衣回憶往事，內容讓現場來賓聽了直呼心疼。

愛紗透露，自己17歲就隻身來台發展，當時通訊遠不如現在方便，「那時候想家只能去超商買國際電話卡，我太想家了，幾乎把所有錢都拿去打電話，每天都在打。」同樣來自日本的麻衣也感觸良多，提到當年台灣幾乎買不到日本零食，父母寄來的食物對她來說格外珍貴，「我有一包很喜歡的餅乾，只有心情真的很難過、很累的時候才捨得吃，結果有一天回家發現整箱被吃光，我真的氣炸。」

愛紗也補充，那是她認識麻衣多年來，第一次、也是唯一一次看到對方動怒，「她很認真地說『我很珍惜它，妳都沒有問過我』，結果對方還很天真地回『因為我想吃啊』，真的讓人傻眼。」

麻衣也談到團體時期嚴苛的「連坐制度」，讓她至今難忘。她透露公司要求全員一起減肥，「那時候我已經38公斤了，但只要團體裡有人需要減肥，大家就得一起，只要有一個人體重比昨天多一點點就要被罰錢。」更誇張的是，真正需要減肥的成員還會半夜偷買珍珠奶茶，讓其他人又氣又無奈，「我們睡覺時都會聽到冰箱被打開的聲音。」

聽完眾人分享，主持人羅志祥也深有同感，直言早年經紀公司對藝人管理相當高壓，「以前四大天王練舞，有團員舞步不熟，我是編舞，老闆直接說『他跳錯你就踢他，就是要讓他知道不能錯』，真的非常嚴格。」他還笑說曾在夜店巧遇 Sunday Girls，原本想上前打招呼，卻發現她們全躲起來，「我一轉頭看到她們老闆才知道，原來公司禁止她們去夜店。」

