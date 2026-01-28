麻衣決定帶兒回台定居 和前小姑關係好、1理由和前夫和解

麻衣（佐藤麻衣）11年前和台塑集團第三代王泉仁閃婚，育有10歲兒子「小王子」，2023年離婚，去年暑假她就透露特別帶兒子回台學中文，讚嘆兒子學習能力強。今(28日)週刊報導，麻衣這樣做不僅是希望兒子跟公公一家更接近，未來母子兩人打算回台灣定居。

麻衣過去因前夫捲入緋聞，為了保護孩子，母子倆便回東京居住，今據《鏡週刊》報導，上月剛歷經喪父之痛的麻衣，很快就振作起來，將重心放回工作上，本月20日再度來台除了和廠商談合作，也是佈局帶兒子回台定居。

報導中指出，麻衣離婚後和前小姑王思涵關係仍好，雖和前夫無緣繼續當夫妻，但為了兒子的身心健康，兩人有共識和解，也逐漸恢復良好互動；至於之所以打算帶兒子回台生活，主要是因為自己父親過世後感覺到人生無常、要活在當下，才希望讓兒子回台多跟爺爺生活，推估2年後，麻衣就會帶兒子回台上學，繼續學好中文。

麻衣父親上月28日因胰臟癌病逝，當時王文洋、王泉仁、王思涵各自都有送花籃弔唁，可見麻衣和前夫家仍關係密切，而麻衣父親約3個月前也曾抱病來台，和前親家、宏仁集團總裁王文洋聚餐，也可見麻衣父親對王文洋一家的態度，麻衣曾說，父親總是最支持她的人，當年她選擇閃婚，爸爸快嚇昏，事後還是選擇力挺，成為她的最強後盾。

去年8月，麻衣透露特別帶兒子回台上中文課，她表示兒子青出於藍，回來2天就進步超快，去春水堂還可以自己用中文點餐，讓麻衣非常佩服。麻衣回憶以前學中文時，只是去星巴克點「焦糖瑪奇朵、冰的、小杯、外帶」就覺得很難，沒想到兒子才學兩天去春水堂已經可以自己開口說「珍珠奶茶、小杯、5分糖 、少冰、蘿蔔糕 、茉莉花茶、小杯、無糖、去冰」，第三天起小兒子還可以用中文跟她對談，說：「媽媽可以不可以買這個？」、「我想要吃小籠包」`「我想吃芒果冰」，還有簡單的謝謝、對不起、不好意思等，讓麻衣很感動。

