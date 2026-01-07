麻衣爆「日本團員惡習」 愛紗：第一次看她這麼生氣

愛紗17歲就獨自來台發展，跟其他三位日本女孩佐藤麻衣、高垣朋子、五島千佳組成女子團體Sunday Girls，近日上《綜藝OK啦》分享女團時期遇到的事情，她透露出道時不像現在這麼方便，到任何國家都可以視訊，想家時必須到超商買國際電話卡，「那時候我因為太想家，把所有錢都花在買電話卡上，每天打電話。」

愛紗。（圖／中天）

麻衣對此也很有感，她提到那時候日本的商品很少，父母會寄日本零食跟調味料，她都捨不得吃，等到心情很難過、很累的時候才會拿出來，「沒想到有天回家，我打開那個箱子是空的，我超生氣。」愛紗補充提到，那次是她第一次也是唯一一次看到麻衣這麼生氣，她回憶當時麻衣說：「我很珍惜它，妳都沒問過我」，結果吃掉的女生還很天真地回，「因為我想吃啊！」

麻衣。（圖／中天）

麻衣當時很討厭連坐罰的制度，那時候她體重才38公斤，不過其他女孩需要減肥，所以公司出現了一個制度，只要有一個人體重比昨天多一點點就會罰錢，沒想到需要減肥的女生還偷偷去買珍珠奶茶，「我們在睡覺的時候也會聽到冰箱打開的聲音。」