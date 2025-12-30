麻衣父癌逝！臨終前撐病體來台道別 與王文洋團聚

麻衣的父親2個月前，曾抱著病體來台灣跟王文洋共進晚餐。(羅永銘攝、黃世麒攝)

45歲日籍藝人佐藤麻衣23日透露父親罹患胰臟癌，生命進入倒數階段。時隔1周，傳出麻衣77歲父親已於28日病逝。據週刊報導，麻衣爸2個月前，曾抱病來台灣，與前親家、宏仁集團總裁王文洋共進晚餐，成為一家人難忘且珍貴的溫馨回憶。

麻衣的父親去年罹患胰臟癌二期，展開一連串的艱辛治療。今年5月，麻衣透露父親已動完手術，但腫瘤未全面清除，正住院化療中。時隔7個月，麻衣父親的病情惡化，生命只剩下幾天，麻衣每天淚以洗面，連說3次難過、2次捨不得，「我會繼續一直陪爸爸。」沒想到，麻衣爸傳出28日與世長辭，來不及跟著家人一起迎接新年。

麻衣的爸爸生前十分寵愛孫子。（圖／IG@mai_sato_1113）

根據《鏡週刊》報導，麻衣父親2個月前強撐病體，特地從日本飛來台灣，和女兒麻衣、外孫「小王子」以及前親家王文洋共進晚餐。據悉，麻衣父當時食慾不振，竟能吃光餐點，並讚這頓是「台北市最好吃的牛排」，連主治醫師都驚訝連連。

麻衣的家世背景優渥，父親曾是電視台高層，家裡有著幾百年歷史的武家文化傳承。她從小接受日本傳統樂器大正琴、日本舞踊、書法、茶道等才藝栽培，後來以Sunday Girls在台灣出道，並紅回日本，和小淳（田村淳）一起主持節目，全盛時期有3個電視節目、1個廣播節目，月收入高達新台幣150萬；父親以麻衣為榮，也一直是她最堅強的後盾。

