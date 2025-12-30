麻衣父胰臟癌病逝！14字悲痛證實 生前強撐病體會前親家王文洋

佐藤麻衣的父親驚傳28日病逝於胰臟癌。取自IG@mai_sato_1113



45歲日籍藝人佐藤麻衣，其77歲父親於28日因胰臟癌病逝。《鏡週刊》報導，2個月前，病重的麻衣父親仍強撐病體飛抵台灣，與前親家王文洋共進晚餐。據悉，之所以堅持要和王文洋吃飯，主要是麻衣父親自知將不久人世，懇請王文洋代為照顧麻衣母子的心意。

麻衣日前在社群平台發文，心碎寫道：「謝謝我爸爸，給孫子無限的愛，慢慢接受真的爸爸生命只剩幾天，難過難過難過、捨不得捨不得。」沒想到，麻衣爸傳出28日與世長辭。

麻衣（30）日透過經紀人回應：「給我時間整理心情，謝謝大家關心！」麻衣的父親曾是電視台高層，從小讓麻衣接受日本傳統樂器大正琴、日本舞踊、書法、茶道等訓練，麻衣在台灣以Sunday Girls出道，一路紅回日本。2014年10月15日，麻衣與宏仁集團總裁王文洋長子王泉仁在日本結婚，2015年在東京都產下一子，2023年離婚。

廣告 廣告

麻衣日前發文曝光父親生命只剩幾天。取自IG@mai_sato_1113

麻衣與宏仁集團總裁王文洋長子王泉仁在日本結婚，2015年在東京都產下一子，2023年離婚。照片是王文洋。資料照。取自英國在台辦事處臉書

更多太報報導

真的到過誠品南西店場勘 張文殺人墜樓前「1細思極恐」身影曝光

「沒考慮危險就衝去對街處理」 顏瑞昇父女檔發聲：救人是醫師天職

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%