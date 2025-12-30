麻衣父胰臟癌逝！80%確診已3期 醫揭「3症狀」=早期徵兆

記者鄭玉如／台北報導

麻衣的父親因胰臟癌逝世。胃腸肝膽科醫師林相宏提到，約八成患者確診時已是3期。（圖／翻攝自麻衣IG）

日本藝人麻衣的77歲父親28日因胰臟癌病逝。胰臟癌又被稱為「癌王」，主要是早期症狀不明顯，胃腸肝膽科醫師林相宏曾提到，約7成早期胰臟癌沒有任何症狀，有症狀的病患被診斷8成都已經是3期以後，而糖尿病可能是早期診斷胰臟癌的唯一機會，若伴隨體重下降、上腹痛都要注意。

林相宏在臉書粉專指出，患胰臟癌且出現症狀者，8成已經是3期以後，無法動手術，這也是胰臟癌最恐怖的地方。而糖尿病病患須格外小心，糖尿病可能是早期診斷胰臟癌的唯一機會，胰臟癌會造成胰臟分泌胰島素下降，使身體出現胰島素阻抗性，造成高血糖。

林相宏解釋，血糖與胰臟癌互為因果關係，簡言之，血糖高可能引起胰臟癌，胰臟癌也會造成血糖高。根據研究顯示，診斷出胰臟癌前3年就可能出現高血糖的徵兆。50歲後新診斷的糖尿病，若又合併體重下降，接下來3年須注意，得到胰臟癌風險為1%，是一般人的8倍。

胃腸肝膽科醫師蕭敦仁曾在節目《祝你健康》指出，胰臟癌常見症狀是上腹痛，一般人會先想到胃部問題，若出現上腹疼痛，醫師通常會先做胃鏡檢查，確認沒異狀後開立藥物，患者2周後狀況若仍未改善，痛感依然持續，就要做進一步檢查。另外，飲食方面少吃糖類，有助於降低罹癌率。

