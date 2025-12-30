麻衣父親胰臟癌病逝 新研究可望破解癌王「糖衣偽裝術」

日籍藝人麻衣（佐藤麻衣）自 2023 年與台塑集團長孫王泉仁離婚後，今年重返演藝圈，不過卻傳出父親罹患胰臟癌，她本月23日在社群平台透露，父親病情惡化，生命已進入倒數階段。而今（30）日傳出她的父親已於12月28日病逝，她透過經紀人證實。

麻衣父親因胰臟癌病逝，如今新研究可望破解癌王的偽裝，讓治療效果更好。（圖／翻攝自麻衣IG）

胰臟癌因早期難發現、惡化速度快，且對現有免疫療法反應不佳，5年存活率僅約13%，素有「癌王」之稱，如今治療出現一線曙光。美國西北大學醫學院研究團隊開發出一種新型抗體，能破解胰臟癌細胞的「糖衣偽裝」機制，在小鼠實驗中成功讓免疫系統重新識別並攻擊癌細胞。

廣告 廣告

這項發表於權威期刊《癌症研究》的報告指出，胰臟癌腫瘤會利用一層特殊的「糖衣」將自己偽裝成健康細胞，欺騙免疫系統「別攻擊我」。研究人員發現，胰臟癌利用了健康細胞的天然保護機制，正常情況下，細胞表面會展示一種名為「唾液酸」的糖分子，向免疫系統發出「別傷害我」的訊號。

然而，胰臟癌細胞濫用了這個機制。腫瘤將唾液酸附著在表面的整合素蛋白上，並與免疫細胞上的受體結合。西北大學醫學副教授阿卜杜勒—莫森(Mohamed Abdel-Mohsen)形容，「簡言之，腫瘤為自己裹上了一層糖衣，這就像是『披著羊皮的狼』，藉此逃過免疫系統的監視。」

這項發表於權威期刊《癌症研究》的報告指出，胰臟癌腫瘤會利用一層特殊的「糖衣」將自己偽裝成健康細胞，欺騙免疫系統。 （示意圖／Pixabay）

研究團隊耗時6年，篩選了數千種候選藥物，終於開發出一種能阻斷該訊號的單株抗體。在實驗室與兩種動物模型測試中，當注入這種抗體後，免疫細胞成功「甦醒」並開始吞噬癌細胞。接受治療的小鼠，其腫瘤生長速度明顯慢於未治療組。

阿卜杜勒—莫森表示，下一步計畫是將此抗體與現有的化療或免疫療法結合，「我們不只想要腫瘤縮小40%或生長變慢，我們的終極目標是完全清除癌症。」不過，研究團隊也強調，目前成果仍屬於臨床前研究。

團隊正在進行人體試驗前的安全性與劑量評估，若進展順利，預計最快需要5年才能應用於臨床患者。此外，科學家也正在研究這種「糖衣偽裝」機制是否存在於膠質母細胞瘤等其他難治癌症中。

延伸閱讀

捷運北車站男子喊「我是危險人物要去中山站」 警壓制逮人

華為2026年戰略曝光！孟晚舟最新發聲：AI時代新征程已開啟

影/國3南向大甲段火燒車！釀嚴重癱瘓