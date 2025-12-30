麻衣父親胰臟癌病逝！「癌末曾抱病來台」經紀人回應了

麻衣父親28日癌逝。（圖／翻攝自麻衣臉書）





日籍女星麻衣（佐藤麻衣）2023年與台塑集團創辦人王永慶的長孫王泉仁結束長達9年的婚姻，原計劃重返演藝圈的她，卻迎來父親罹患胰臟癌的消息，令她十分不捨，今（30）日週刊報導，麻衣父親已於本月28日病逝，但在2個月前曾特地飛往台灣與前親家王文洋共進晚餐。對此，麻衣也透過經紀人發聲了。

麻衣父親去年被診斷為二期胰臟癌，今年5月她曾透露父親已完成手術，但腫瘤尚未完全清除，仍須住院化療，沒想到病情急速惡化，麻衣上週在社群坦言爸爸生命進入倒數，「慢慢接受真的爸爸生命只剩幾天，難過難過難過，捨不得捨不得。」

如今傳出父親已於28日病逝，麻衣也透過經紀人回應：「給我時間整理心情，謝謝大家關心！」間接證實父親離世。根據《鏡週刊》報導，麻衣父親2個月前曾帶著孫子「小王子」飛往台灣與前親家王文洋聚餐，此舉也被視為是默默守護女兒。



