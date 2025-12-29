麻衣父親胰臟癌病逝 臨終前強撐來台「與王文洋共進最後晚餐」

日籍藝人佐藤麻衣（麻衣）2023年與台塑集團創辦人王永慶的長孫王泉仁結束長達9年的婚姻，恢復單身後的她，原本規劃重返演藝圈，沒想到父親卻爆出罹患胰臟癌且病況惡化，最終於這個月28日離世，如今有週刊報導，麻衣父親2個月前強忍傷病，堅持來台與前親家王文洋共進晚餐，還奇蹟似地將餐點清空，就連主治醫師都驚訝。

麻衣。（圖／翻攝自IG）

麻衣23日在IG限時動態分享一張兒子與父親的爺孫天倫背影照，向罹患胰臟癌且病況逐漸惡化的父親深情告白，也感謝他給予孫子無限的愛，「謝謝我爸爸給孫子無限的愛，慢慢接受真的爸爸生命只剩幾天，難過難過難過，捨不得捨不得。」而麻衣的父親最終在28日離開人間，在家人的陪伴下病逝。

《鏡週刊》今天報導，其實麻衣父親的身體狀況，兩個月前就不太樂觀，不過當時他仍堅持帶著愛孫來台灣，和前親家王文洋聚餐，據悉，當時已經食慾不振的他，竟然奇蹟似地將牛排吃光光，就連主治醫師都感到很驚訝。

報導中提到，其實這次的聚餐，不僅是為了吃東西，更重要的是完成一家團聚的夢想，雖然麻衣已經和王泉仁離婚，但和王家人仍有兒子這個羈絆，而父親此舉貌似也藏著將麻衣託孤給王文洋的舉動，令女兒相當感動。

麻衣23日更新動態。（圖／翻攝自麻衣IG）

