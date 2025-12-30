麻衣父親胰臟癌病逝！陪伴到生命最後一刻 麻衣：給我時間整理心情

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

日籍藝人麻衣（佐藤麻衣）自 2023 年與台塑集團長孫王泉仁離婚後，今年重返演藝圈，不過卻傳出父親罹患胰臟癌，她本月23日在社群平台透露，父親病情惡化，生命已進入倒數階段。而今（30）日傳出她的父親已於12月28日病逝，她透過經紀人回應：「給我時間整理心情，謝謝大家關心！」

今日傳出麻衣父親已於12月28日病逝的消息，她透過經紀人回應：「給我時間整理心情，謝謝大家關心！」（圖／翻攝@mai_sato_1113 IG）

麻衣的父親去年被診斷出胰臟癌二期，今年5月進行手術，但腫瘤尚未全部清除，需住院接受化療。她本月23日在IG限時動態發布兒子與父親的合照，感謝父親給予孫子無限的愛，並透露父親目前的病情，寫下「謝謝我爸爸，給孫子無限的愛，慢慢接受爸爸生命只剩幾天，難過難過難過，捨不得捨不得」，表示會繼續一直陪在父親身旁。

廣告 廣告

事實上，早在2個月前，麻衣父親的病情已不樂觀，不過他仍與愛孫一同來台灣，與前親家王文洋聚餐，留下珍貴回憶。

如今傳出父親在家人的陪伴下走完人生最後一程，麻衣面對外界關心，僅透過經紀人簡短回應：「給我時間整理心情，謝謝大家關心！」

更多FTNN新聞網報導

父親胰臟癌病情惡化…麻衣坦言「生命只剩幾天」 流淚喊話：會一直陪著

坣娜傳胰臟癌病逝！生前低調抗病「在丈夫身旁離世」 臉書突跳出新貼文惹哭粉絲

蕭敬騰岳父林光寧病逝 追思會時間、地點曝光

