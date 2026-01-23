麻衣父親胰臟癌逝世！她暴瘦現身：生命這麼脆弱

日籍女星麻衣（佐藤麻衣）去（2025）年曬出爸爸與兒子的合照，提到「爸爸生命只剩幾天」，隨後證實爸爸罹患胰臟癌，並傳出已於12月28日離世。失去至親的麻衣近日回台灣錄影，面對外界關心，她坦言過去一段時間總是一個人哭不停，甚至暴瘦到體重只剩41公斤。

麻衣近日在台灣參加多個節目錄影，趁空檔也接受《TVBS新聞網》訪問，透露還在處理巨大的傷痛，但如果一直待在日本，一個人的時候就會哭不停，「所以我就決定這一次來台灣，然後把心情慢慢（調整）回來」。提到爸爸的病況，是2024年1月突然昏倒時被查出胰臟癌2期，隨後接受手術切除3分之1的胰臟和脾臟，儘管期間爸爸有持續工作、教空手道，癌細胞仍舊轉移至腹膜，直到2025年9月被告知爸爸的壽命只剩3個月，令全家相當難受。

麻衣（右）近日回到台灣錄影，被發現身型消瘦。（圖／IG@mai_sato_1113）

爸爸從11月中開始身體狀況愈不對勁，後來住院治療，但一天天變得消瘦、視覺逐漸模糊，甚至需以輪椅代步。那段期間麻衣每天以淚洗面，與媽媽輪流在醫院照顧爸爸，珍惜最後的時光。28日當天，爸爸晚間6點左右數度停止呼吸，又恢復意識，最終漸漸沒了心跳，麻衣則坦言：「人的生命就這麼脆弱，我是第一次看到人最後一次呼吸。」

說到爸爸的最後時刻，爸爸曾關心會不會有台灣新聞報導，沒想到真的有，所以她也趕快分享此事，爸爸只是露出淺淺微笑，並表示爸爸沒有遺憾遠行，也沒有未完成的遺憾，很安詳地離開。至於日本傳統習俗，法事需要做滿49天，目前骨灰還擺在家中，媽媽就會覺得爸爸還沒離開，擔心一切結束媽媽會感到空虛、寂寞，「所以以後如果可以的話，就帶媽媽跟兒子一起來台灣走、吃台灣菜，這樣對媽媽會（比較）開心」。

麻衣去年曬出爸爸和兒子的溫馨合照。（圖／IG@mai_sato_1113）

