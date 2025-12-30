麻衣父親胰臟癌逝 她14字回應了

麻衣父喪，需時間整理心情；右為日前她得知爸爸時日無多時的貼文。（翻攝網路）

日籍女星麻衣的父親罹患胰臟癌，於28日病逝，享壽77歲，家人陪伴在側，走完人生最後一程。對於外界的關心，麻衣透過經紀人回應：「給我時間整理心情，謝謝大家關心！」

麻衣日前曾在社群平台發文，吐露心情寫下「慢慢接受真的爸爸生命只剩幾天，難過難過難過、捨不得捨不得」，坦言這段時間幾乎以淚洗面，也回憶父親曾在她耳邊說「有很多快樂回憶」，陪伴父親走過人生最後旅程。

兩年前，麻衣動念復出之際，父親卻確診胰臟癌。她一邊育兒、一邊照顧雙親，生活相當辛苦，但父親展現出的生命韌性，反而成為她的力量。抗癌期間，父親仍持續從事空手道教學；麻衣感性表示，雖然過程艱辛，但父親已完成自己的人生目標。

更多鏡週刊報導

跑趴為了爭取工作 麥莉希拉拿下《阿凡達：火與燼》主題曲

姐弟戀零偽裝／獨家！男友飛越12,500公里 魏如萱當街幫他揉肩活血

兄弟鬧翻、父母離世 曹西平猝逝！晚年只剩乾兒子相伴