麻衣爸爸罹胰臟癌「生命只剩下幾天」心碎喊話：會一直陪你

麻衣發文吐露父親病情惡化的心聲。（圖／翻攝自麻衣IG）





日籍女星麻衣（佐藤麻衣）2023年與台塑集團創辦人王永慶的長孫王泉仁離婚，原先計劃重返台灣演藝圈，豈料父親去年罹患胰臟癌，讓她深陷低潮，工作也隨之暫停，昨（23）日麻衣在社群吐露心聲，悲痛表示：「爸爸生命只剩下幾天」。

麻衣在IG曬出兒子與爸爸的爺孫照寫下，「謝謝我爸爸給孫子無限的愛，慢慢接受真的爸爸生命只剩幾天，難過難過難過，捨不得捨不得。」面臨父親生命進入倒數，讓她心情十分沉重，連兩週日日以淚洗面。

廣告 廣告

麻衣不捨父親生命進入倒數。（圖／翻攝自麻衣IG）

麻衣不捨父親生命進入倒數。（圖／翻攝自麻衣IG）

麻衣坦言，即便無法得知爸爸剩下多少日子，她仍會在身旁一直陪伴，她提及爸爸前幾日輕聲告訴他「有了很多美好回憶」，讓她瞬間淚流不止，「我這兩週不停流淚，剩下不知道幾天，我會一直陪爸爸」，慈愛畫面令人相當鼻酸。

麻衣父親去年被診斷為二期胰臟癌，今年5月她曾透露父親已完成手術，但腫瘤尚未完全清除，仍需住院化療，沒想到如今病情卻急速惡化，生命進入倒數，她也放下手邊所有的事情，陪伴父親過完人生最後階段。



【更多東森娛樂報導】

●麻衣揭9年豪門婚真相！「甜蜜僅維持一年半」王泉仁突不告而別

●張文隨機攻擊！Makiyo痛批：壓力大不能靠殺人解決

●快訊／王ADEN校唱臭臉遭抵制！「確定掰了台北跨年」觀傳局說話了

