麻衣爸罹胰臟癌「生命只剩幾天」 醫：不明胃痛、腰痠要警覺

日籍藝人佐藤麻衣透露父親罹患胰臟癌，近來病情惡化，生命進入倒數階段。禾馨民權內科診所院長林相宏醫師指出，胰臟癌被稱為「癌王」，主因是其五年存活率僅10-15%，遠低於其他常見癌症。許多患者回想初期症狀時，常提到上腹部不舒服，類似胃痛但吃胃藥效果不佳。林相宏醫師特別提醒，「因為胰臟在胃的後方，比較靠近背後，所以有的人都會提到胃後面的中間的背的地方也有一點點痠痠的，甚至左腰有一點痠。」《完整影片請點我》

日籍藝人佐藤麻衣透露父親罹患胰臟癌，近來病情惡化，生命進入倒數階段。(圖/資料照)

林相宏醫師指出，胰臟癌早期症狀不明顯，多數患者是意外被發現。「真的有症狀而來求醫的，基本上70-80%都是沒辦法手術，可以手術只有15-20%左右。因為它的症狀真的不明顯，等它開始有腰背酸、吃不下、體重下降的時候，常常都已經腫瘤很大。」林相宏醫師提醒，胰臟癌患者常被誤診為胃病。「病人可能覺得胃很不舒服，去做了胃鏡，醫生就會跟他說你胃就有點發炎，可能也胃食道逆流，我們先吃個藥吃個三個月看看，然後才發現好像都還沒有辦法改善，到最後才會想起來是胰臟的問題。」

胰臟癌有年輕化趨勢，林相宏醫師表示「胰臟癌的年紀其實是在下降年輕化中，這是一個非常明顯的趨勢。我們定義比較年輕的胰臟癌是小於55歲的，這個族群的比例在上升，已經拉到了快要10-15%。」他分享曾治療過30歲和40歲的年輕患者，兩人都有吸菸習慣。

禾馨民權內科診所院長林相宏醫師表示，胰臟癌被稱為「癌王」，主因是其五年存活率僅10-15%，遠低於其他常見癌症。（圖／翻攝《健康我+1》畫面）

「因為它症狀不明顯，所以腫瘤被發現的時候大部分都已經擴散到附近的淋巴。」林相宏醫師解釋，「有一半左右都已經是第四期有轉移的狀況，所以開刀也切不乾淨了。」針對預防，林相宏醫師建議控制血糖、戒菸酒、避免肥胖是關鍵。「以飲食來講，肥胖的話，跟胰臟有相關的紅肉，尤其是燒烤、油炸的高熱量東西，都是增加胰臟癌的風險。」他強調，規律運動、多攝取富含維生素B6和葉酸的綠色蔬菜，如菠菜和花葉菜，都是預防胰臟癌的有效方法。

