麻衣爸胰臟癌惡化「生命只剩幾天」 淚曬天倫爺孫照：會一直陪著

麻衣吐露爸爸目前病況，落淚表示生命只剩幾天。（圖／IG@mai_sato_1113）

日籍藝人佐藤麻衣2023年和宏仁集團小開王泉仁離婚後，重新回到演藝圈發展，正當事業準備起步時，她的爸爸竟換上胰臟癌，生命進入倒數階段。麻衣也在個人IG限動上難過地曬出照片，令人看了十分不捨。

麻衣23日晚間透過IG限時動態，宣洩和爸爸的愛，同時也透露了目前病況，「謝謝我爸爸，給孫子無限的愛，慢慢接受真的，爸爸生命只剩幾天，難過難過難過捨不得捨不得」。

麻衣分享，爸爸在前幾天和她小小聲地說，「有了很多美好回憶。」讓她聽完後不斷在流淚，心中滿滿的心疼與不捨，承諾接下來都會陪著爸爸到最後一刻，「我這2週不停流淚，剩下不知道幾天，我會繼續一直陪爸爸」。

廣告 廣告

麻衣曬出爸爸過去和孫子的溫馨合照。（圖／IG@mai_sato_1113）

其實麻衣離婚後，原本有意積極在台灣演藝圈發展，但在去年父親不幸罹患胰臟癌二期，全家人得知消息後陷入低潮。考量到家人的狀況，麻衣也不得不暫停工作。今年5月，麻衣曾透露爸爸已經動完手術，但腫瘤尚未全面清除，正住院化療中。如今，麻衣卻突然告知爸爸剩沒幾天的消息，讓外界相當憂心。對此，《中時新聞網》詢問麻衣經紀人目前狀況，截稿前尚未獲得回應。

更多中時新聞網報導

李聖傑放話攻蛋每秒都驚喜

CEO追求韌性 採在地、區域化策略

16年募2億 台灣高鐵助學高速傳愛