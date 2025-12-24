麻衣爸胰臟癌「只剩幾天」！醫喊「1症狀」是前兆：很難發現

記者施春美／台北報導

麻衣貼出一張其父親抱著孫子的照片。（圖／翻攝自IG)

日籍藝人佐藤麻衣2023年離婚後，原打算回歸台灣演藝圈，但去年父親確診胰臟癌二期，她因此暫停工作。她23日表示，其父生命已進入倒數「只剩幾天」。醫師表示，研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的警訊。

麻衣去年表示，其父親確診胰臟癌二期，全家陷入低潮，她也因此暫停工作。今年5月，麻衣曾透露父親已完成手術，仍需住院化療，而腫瘤尚未完全清除，如今病況惡化。麻衣23日哽咽表示，其父親生命已進入倒數。

基隆長庚胃腸肝膽科醫師錢政弘曾在節目中表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的徵兆。

胰臟癌重要致病原因：糖尿病、常吃甜食、肥胖

錢政弘表示，國內胰臟癌的發生人數逐年增加，此與肥胖人口、高血糖人數增加密切相關。糖尿病、常吃甜食是胰臟癌的重要致病原因。

錢政弘表示，當人吃進甜食時，胰臟的胰島細胞必須分泌胰島素來抑制血糖快速上升，但糖尿病患者的胰島細胞減少，又必須經常分泌胰島素，導致胰島細胞超量工作，晉而引發胰臟病變，胰臟出現癌細胞。

胰臟癌患者確診一年半前 會微燒「感覺熱熱的」

他表示，值得注意的是，一項美國回溯性研究發現，胰臟癌患者在被診斷出胰臟癌的一年半前，會出現微微發燒的現象，被推測原因可能是當胰臟有癌細胞時，會使得皮下組織的脂肪層的一些特定蛋白質開始作用，開始燃燒脂肪。「然而，此種燃燒脂肪並非如一般所稱的減脂，而是『脂肪棕化』過程，不是正常現象。」

錢政弘表示，上述提到的前兆為體溫偏高，約為37.1、37.2°C，而非一般人會注意到的37、38°C。患者會感覺身體「熱熱的」。

資深護理師譚敦慈也曾分享一名胰臟癌患的案例。患者體型不胖，也沒糖尿病，但有家族糖尿病史，且愛吃甜食。患者一開始症狀為腰痛，下午身體微微發熱，本以為是肺結核，但檢查未發現異常，後來出現黃疸，才確診為末期胰臟癌，短短幾個月後就病逝了。

