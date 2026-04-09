麻衣甜美外貌下的困擾 「這兩處」初老最有感：跟以前不一樣了

麻衣來台錄製《女人我最大》。（TVBS提供）

麻衣近日上TVBS《女人我最大》錄影，46歲的她因甜美外型絲毫看不出實際年齡，節目中她也分享初老困擾，更首度鬆口坦言「身體真的有感在變化」，最明顯就是視力退化。

20歲就出道的麻衣透露自己近年最明顯的變化就是視力退化，過去滑手機、看SNS毫無障礙，如今卻常常「怎麼看都看不清楚」，甚至得把手機越拿越遠才能閱讀。主持人藍心湄也忍不住自嘲：「就像我在電梯裡看手機，越拿越遠，整個電梯的人都看到我螢幕的字，只有我自己看不到」，一語戳中熟齡族群的日常痛點，現場笑聲不斷。

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不只視力問題找上門，麻衣也分享自己因牙齒不適就醫，才發現牙齦已經開始萎縮。醫師建議她可透過日常按摩牙齦促進血液循環、延緩退化，讓她驚覺過去忽略的口腔保養同樣重要。她坦言，這些變化讓自己開始正視身體狀態，「真的跟以前不一樣了」，也因此更積極投入日常保養。

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