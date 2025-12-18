麻衣自爆隱藏收藏家！投資全賺曝「招財神器」幫大忙 10歲兒也在學
四季線上／陳軒泓 報導
2025年即將邁入尾聲，許多人期待年終獎金犒賞自己或是轉投資，甚或一年下來財運不濟，希望能找到增加財運的方法。日籍女星麻衣恢復單身後回歸演藝圈，日前上節目自爆是高級隱藏收藏家，擁有「錶界天花板」全球限量20支、台灣僅配有一支的百萬「朗格one」，鑑價出來的金額更是翻倍跳，令人好奇她的招財收藏秘訣，麻衣自豪表示，和許多亞洲富豪一樣，一定要收藏貔貅：「我投資的每一樣到現在都是正的、都是賺錢的！」
麻衣認為開財運很重要，尤其「招財小物」更是考究：「因為以往在台灣演藝圈發展，我聽說很多藝人都會收藏貔貅或是配戴在身上，甚至聽說很多企業大佬家裡或是辦公室也有擺放貔貅，我也有樣學樣，果然財運真的強強滾。」貔貅（ㄆㄧˊ ㄒㄧㄡ）是中國古代傳說中龍的第九子，專門吞食金銀珠寶，因為沒有肛門，所以吃進去的財富只進不出，因此被視為招財進寶、聚財納福的瑞獸。麻衣表示：「古人認為貔貅能咬財，將四方的財富招攬到家中或身邊，進而提升財運，對經商者、業務員和投資人尤其有效。」
而這幾年日本黃金零售價格持續飆漲，今年更是創下歷史新高，麻衣坦言投資黃金也是她的標配。她透露：「除了針對黃金走勢做足功課外，我也會跟兒子一起討論，用兒子聽得懂的說法，一起討論投資時機，或是風險控管。」雖然兒子現在才10歲，不過麻衣認為讓他從小在生活上多了解各種資訊，也是不錯的教育。
