麻衣離婚後身價翻倍！自曝收藏百萬「錶界天花板」 傳授10歲兒投資秘訣
45歲日籍女星麻衣（佐藤麻衣）恢復單身後復出演藝圈，日前上節目爆出是高級隱藏收藏家，擁有「錶界天花板」全球限量20支、台灣僅配有一支的百萬「朗格one」鑑價出來的金額更是翻倍跳。
麻衣親揭「招財小物」關鍵 演藝圈私下流傳已久
又到了年底，2025年即將邁入尾聲，這個時候大家期待年終獎金犒賞自己或是轉投資，有些人可能一年下來財運不濟，希望能找到增加財運的方法。不少人好奇來自日本的麻衣財運總是順順的，是靠什麼招財？麻衣認為開財運很重要，尤其「招財小物」超有考究體驗：「因為以往在台灣演藝圈發展，我聽說很多藝人都會收藏貔貅或是配戴在身上，我也有樣學樣，果然財運真的強強滾。」
投資項目橫跨黃金、半導體、防衛產業全到位
麻衣開心自豪的笑說：「我投資的每一樣到現在都是正的、都是賺錢的！」她積極復出演藝圈除了代言、商演、業配、公益活動…工作滿檔，看起來傻白甜的她，其實私底下對投資理財很有一套。這一次，麻衣難得公開她的投資項目，五花八門，包括黃金、白金之外，半導體、防衛關聯、建設、銀行「鉱山関連」(日文，指礦物開採或是加密貨幣挖礦燈礦產相關)化學…等。
10歲就懂風險控管 從生活中培養投資觀念
這幾年日本黃金零售價格持續飆漲，今年更是創下歷史新高，麻衣坦言投資黃金也是她的「標配」。麻衣透露，「除了針對黃金走勢做足功課外，我也會跟兒子一起討論，用兒子聽得懂的說法，一起討論投資時機，或是風險控管。」雖說兒子年紀不過是十歲的小男孩，但麻衣卻認為讓他從小在生活上多了解各種資訊，也是不錯的教育。
不躁進、分散風險 雞蛋不能放同一個籃子
麻衣笑著說：「因為我也不是投資專家，所以我平時都會注意新聞、網路上面的一些消息，自己多蒐集一些相關的產業資訊，最重要的是、不要著急！觀望一段時間後再下手，還有我喜歡讓投資分散，不把雞蛋放在同一個籃子，這樣比較安全一點。」
