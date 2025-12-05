麻豆分局取締交通違規28件
記者盧萍珊/麻豆報導
麻豆警分局四日晚間聯合麻豆監理站、市府環保局及交大，在台一線官田區南廍路段，採取南北雙向同步攔檢策略，取締交通違規二十八件，其中以變更燈光、排氣管或消音設備居多。
麻豆分局指出，「監、警、環」聯合稽查共攔查各式車輛五十部，取締交通違規二十八件，其中變更燈光、排氣管或消音設備二十三件、不依規定使用燈光四件、無適格駕照一件，不合格率達百分之五十六，另環保局檢測排氣管改裝車輛五部(檢驗均合格)。
麻豆分局表示，取締以加強稽查改裝頭燈、擅自變更方向燈、改裝排氣管未作變更登記及拆除消音器等重點違規行為為主，鑑於改裝車輛往往有行車超速及重踩油門、刻意拉高轉速等不良駕駛行為，不僅產生高噪音，也威脅到其他用路人行車安全。
麻豆分局籲請駕駛人切勿心存僥倖，改裝非原廠排氣管，拿掉消音設備，製造噪音引起民怨。警方將持續針對轄內易聚集改裝車的路段及時段規劃不定期攔檢，展現強力執法決心。
