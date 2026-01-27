麻豆分局防詐、交通宣導互動有獎 王爺馬平安吊飾吸睛網友反應佳

【記者莊曜聰／台南報導】南市麻豆警分局反詐、交通宣導出招，與當地信仰中心「海埔池王府」推出限量版「王爺馬符令平安吊飾」，有象徵金馬送財的「金錢袋」、池府千歲加持的符令，以及印上警徽的藍色布標，民眾只要到警局臉書粉絲專頁留言回答問題，就有機會拿到，警局小編發文不到1天就有600多則留言及595次分享，效果不錯。

海埔池王府的「手工刺繡王爺馬」造型可愛，背上有個鮮紅亮眼的「金錢袋」，象徵金馬送財、富貴入袋，新的一年財運亨通，吊飾上有兩個特製布標，分別是池府千歲符令，有神明護持鎮煞祈安，印上警徽的布標則寫著「治安平穩、交通順安」字樣，代表警方守護治安、交通安全的決心。

廣告 廣告

麻豆警分局在臉書專頁舉辦抽獎活動，民眾只要公開分享貼文，至少標註2名好友，並回答兩個問題，包括「酒後為了方便，改騎「微型電動二輪車」回家，是否違法？」「網路上看到「保證獲利」廣告，並被要求加入 LINE 群組下載不明投資 App，該如何處理？」就有機會拿到「王爺馬符令平安吊飾」，限量20份。

臉書貼文也吸引網友關注，紛紛留言答題，實際發揮宣導效果，麻豆警分局長洪國哲表示，與海埔池王府聯名活動，希望將「反詐騙」與「交通安全」宣導訊息，透過文創用品貼近眾人生活。吊飾不僅象徵平安的「吉祥物」，也傳遞警方守護地方治安與交通的信念，更願民眾「一馬當先、財順年年」。

麻豆警分局與當地信仰中心海埔池王府合作，政令宣導更有效果。警方提供

麻豆警分局小編貼文未滿1天，就有超過600則留言，效果不錯。警方提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

穩了？台中市長最新民調 江啟臣、楊瓊瓔、何欣純支持度曝光

新北市長民調墊底！黃國昌認：60歲以上「輸到慘不忍睹」 會跟長輩多溝通

驚！直升機殘骸就在日本阿蘇火山口內 「先遣隊」緊急上山搜尋

