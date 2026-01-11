麻豆北極殿普濟寺寒冬送暖 贈低收入戶慰問金與民生物資

麻豆北極殿普濟寺舉辦寒冬送暖活動，贈低收入戶慰問金與民生物資，立委、議員均出席支持。（記者李嘉祥攝）

近日冷氣團一波波來襲，奉祀玄天上帝與地藏王菩薩的麻豆北極殿普濟寺關愛轄境弱勢家庭，殿寺管理委員會11日舉辦「115年寒冬送暖」活動，發放慰問金與民生物資給信仰圈內138戶低收入戶，並惠及多個社會慈善團體，為低收入戶帶來暖流；麻豆普門仁愛之家、官田永靜教養院、台南市復健青年勵進會等受贈單位團體也出動多位志工到場協助生活用品發放工作。

依麻豆北極殿重建石碑所載，該殿創建於明朝永曆15年，於麻豆四大古廟中，年代最為久遠，右側與奉祀地藏王菩薩的普濟寺相連屬，為宏揚上帝爺公與地藏王濟世救人的精神，該殿寺每年歲末都會舉辦寒冬送暖活動，勸募熱心信眾捐贈民生物資發給轄境低收入戶及慈善社團。

麻豆區長楊政舉、北極殿普濟寺主委郭丙火、副主委張德福、總幹事謝依燕與理監事及諸委員11日上午均到活動現場服務，立委郭國文、賴惠員、林俊憲以及力為陳亭妃秘書黃麥兒、市議員吳通龍、陳秋宏及尤榮智秘書尤淨寬均出席關心，肯定北極殿普濟寺善舉，也期盼拋磚引玉帶動更多單位及善心人士共襄義舉，幫助社會上的弱勢家庭。

郭丙火主委表示，北極殿普濟寺冬令救濟活動早期只發放列級貧戶500元生活補助金，前主委周建和多年前擴大勸募，贊助多種生活用品嘉惠列級貧戶，並將發放剩餘的民生物資送給鄰近之慈善單位，發揚普濟寺普施濟眾之功德；玄天無邊萬民共仰，上帝有愛百姓同霑，希望年年不斷持續舉辦，讓低收戶感受到社會的溫暖與關愛。他指出，

郭丙火主委說，此次歲末寒冬送暖活動贈送一、二、三級低收入戶每戶2000、1000、500元紅包，並發放民生物資給各戶及包括北台南家扶中心、麻豆普門仁愛之家、官田永靜教養院、華山基金會、西港豐德教養院、台南市復健青年勵進會等慈善單位與弱勢團體，總計發送現金紅包105500元，沙拉油180罐、白米750包、關廟麵240包、醬油360罐、味全花生麵筋40箱、麻豆合口味肉鬆138包。