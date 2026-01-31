麻豆區公所邀4大名書揮毫贈春聯 借閱圖書送好禮

麻豆區公所舉辦揮毫贈聯借書送好禮賀新春活動，區長楊政舉邀鄉親以墨香傳情、以好書換禮，為家中除舊佈新，以書香過新年。（記者李嘉祥攝）

為迎接農曆新年到來，麻豆區公所31日於文化館舉辦「馬到功成喜滿門，揮毫贈聯賀新春」活動，四大名師現場書寫，除有大師級書藝饗宴，並結合圖書館閱讀推廣，邀鄉親以墨香傳情、以好書換禮，吸引許多鄉親來索取春聯及借書，為家門換上有溫度的名家手寫春聯，不僅除舊佈新，更以書香過年。

麻豆區公所邀鄭哲翔、湯素貞、陳君天、方俊傑等四位專業書法大師揮毫寫春聯，民眾不僅可以近距離欣賞名師運筆如龍、力透紙背的精湛功力，更能免費索取大師親筆揮毫的吉祥春聯，讓墨香與福氣一同帶回家。

除吉祥福氣春聯，現場也規劃「閱讀有禮，書香伴新歲」借書換好禮環節，民眾當日到麻豆圖書館借閱圖書達到指定數量，即可兌換限量好禮，鼓勵大小朋友在寒假期間也能沉浸書海，過年休息期間也不忘充實心靈。

麻豆區長楊政舉表示，「春聯」代表著對未來的展望，今年特別邀請四位大師現場揮毫，希望將最具生命力的藝術帶入社區，感謝書法老師無私分享，讓麻豆的年味更加濃厚，也歡迎市民有空到文化館、圖書館看書法、借好書，迎接充滿文藝氣息的新春佳節，新的一年「馬到功成喜滿門」。