麻豆區農會信用本部成立農民直銷站 一次購足支持在地農業

麻豆區農會信用本部成立農民直銷站，理事長陳彰茂、常務監事李寶輝、總幹事孫慈敏出席啟用儀式，期盼為農民增加更多銷售管道。（記者李嘉祥攝）

為擴大農產品行銷管道，臺南市麻豆區農會於信用本部成立「農民直銷站」，於大廳空間精心規劃簡潔明亮櫃位，提供多樣化在地農特產品，除有麻豆及全國各地農會人氣商品，還有各項新鮮蔬果，打造產地直送銷售平台，讓來信用部的消費者不僅能存提款，還能一次購足喜愛的產品及支持在地農業。

麻豆農會信用部農特產行銷站走時尚風，直銷站櫃位整齊擺設各地農會人氣商品、零食，包括安定農會芝麻糖、花蓮瑞穗蜜香紅茶爆米花、日月潭魚池農會香菇燒、雲林台西農會的烤玉米零食，以及麻豆農會柚花系列洗髮精、沐浴乳、柚子參等，還有南瓜、火龍果、小番茄、楊桃、柑橘等新鮮蔬果，商品多元優質，一開張就吸引人潮上門。

理事長陳彰茂、常務監事李寶輝、總幹事孫慈敏出席啟用儀式，細心向民眾介紹各項商品；陳彰茂理事長表示，時代進步，農會信用部除提供農民方便，也朝多元化經營，直銷站各項商品齊全，存提款民眾於等待時間可邊選購商品，好東西都在這裡，方便民眾採購。

孫慈敏總幹事指出，農會超市商品眾多深受歡迎，此次特別精挑全國農會系列人氣商品，以新型態方式提供存提款鄉親多一個選購管道，如果消費者反應佳，未來不排除成為固定販售點，並計畫推廣至農會其他分部，期吸引更多消費者上門，為農民開啟更多銷售管道。