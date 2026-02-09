麻豆子弟施朝清參選民進黨南市第三選區市議員初選 期為故鄉爭取更多建設

麻豆子弟施朝清由親友及支持者陪同至黨部登記參選民進黨南市第三選區市議員初選，期能勝出並當選，為故鄉爭取更多建設。（記者李嘉祥攝）

民進黨臺南市議員初選登記開跑，麻豆埤頭里八八水災重災區出身的施朝清，9日以麻豆子弟身分前往新營黨部登記參選第三選區曾文區市議員初選；施朝清強調，首次參加市議員參選，期待未來曾文區成為適合工作、戀愛、好生活的好所在，也希望鄉親給予服務大曾文區市議員的機會。

施朝清畢業於台灣大學，早於2004年加入民進黨，黨員資歷22年，從輔選幕僚一路走來，曾擔任民進黨台南縣黨部黨代表、黨部黨務專員、2010賴清德競選臺南市長後援會競選委員、2011蔡英文麻豆區後援會總幹事、2016台南市麻荳民主協進會蔡英文後援會副執行長、市長黃偉哲服務團隊以及2024賴清德總統及郭國文立法委員服務團隊，亦歷經陳水扁、蔡英文、賴清德總統地方後援會、輔選黃偉哲立委及市長、郭國文立委經歷。

施朝清亦曾任長榮集團榮剛材料科技柳營廠廠長、台南市政府中小企業服務團工商分團副分團長、台南市政府中小企業服務中心組長、農糧署產銷履歷輔導員，與產業界關係良好，在臺南市政府任職期間歷經柳科、永康科、台南科工區、南科、新吉工業區、七股工業區以及麻豆工業區的開發招商，並輔導臺南設廠廠商申請投資台灣三大加速投資方案。

施朝清回想當初加入民進黨啟蒙，是因爺爺每天耳提面命大姑丈林怡賢是228政治受害者，在綠島監獄受政治迫害15年，深刻體認民主法制與民主自由的重要性，毅然決定加入民進黨，投入守護台灣民主自由的行列。

施朝清此次參選並以發展大臺南曾文區為初衷，廣徵各區民意後提出十大競選政見，包括落實麻豆新市政中心便利民眾洽公，以及爭取捷運規劃延伸至曾文區及麻豆市政中心、高鐵官田站設置、台大醫院於真理大學校區設置麻豆分院、曾文區外環道路兩側都更為工商綜合區促進曾文區發展、設立麻豆羽球館及親子棒球場、治水預算、麻豆工業區污水廠設置經費，獎助鼓勵廠商投資麻豆工業區設廠，推廣行銷麻豆文旦，拍賣市場產銷履歷文旦每斤至少35元以上及全面盤整交通取締道路違規速限規範合理性，讓民眾得以安心的行駛路權。