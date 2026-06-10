麻豆新樓深耕高齡友善社區 認知促進課程以在地元素作為媒介喚起長者回憶

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

麻豆新樓醫院於海埔里活動中心辦理棉線柚子纏繞畫認知促進課程，帶長者透過藝術創作重溫記憶、活化認知功能。（記者李嘉祥攝）

▲麻豆新樓醫院於海埔里活動中心辦理棉線柚子纏繞畫認知促進課程，帶長者透過藝術創作重溫記憶、活化認知功能。（記者李嘉祥攝）

為落實「活躍老化」理念，打造高齡友善社區環境，麻豆新樓醫院於海埔里活動中心辦理「在地情感連結－棉線柚子纏繞畫」系列認知促進課程，結合麻豆代表性農產品柚子，帶領長者透過藝術創作重溫在地記憶，在動手動腦的過程中活化認知功能，促進身心健康。

長者於活動中運用棉線纏繞技巧，親手製作獨一無二的柚子藝術作品，起初擔心做不好，甚至不敢嘗試，但在護理師與講師耐心陪伴與引導下，逐漸建立信心，專注投入創作。從選色、構圖到纏繞線條，每個步驟都是在訓練手眼協調、精細動作及專注力；創作過程中也分享過去種植、採收柚子生活點滴，彼此交流家鄉故事與人生經驗，現場笑聲不斷，氣氛溫馨熱絡。

廣告 廣告

麻豆新樓醫院副院長唐秋敏表示，藝術創作是促進高齡健康的重要方式之一，除能刺激大腦認知功能，也有助於增進社會參與、提升自我價值感及心理健康；認知促進課程以熟悉的在地元素作為媒介，不僅喚起長者回憶，也重新感受到與土地及社區的情感連結，並透過充滿互動與支持的學習環境，讓長者在參與活動的過程中獲得成就感與自信心，進一步延緩老化及失能風險。

唐秋敏副院長強調，未來會將持續結合在地文化特色與社區資源，規劃更多元的健康促進活動，陪伴長者走出家門、融入社區，讓健康老化不只是口號，而是真正落實於生活之中，共同營造溫暖、友善且充滿活力的高齡幸福社區。