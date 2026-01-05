麻豆新樓醫院辦急救競賽

麻豆新樓醫院舉辦比賽，提升急救技能與意識。(麻豆新樓醫院提供)

記者盧萍珊/麻豆報導

為提升市民的急救技能與意識，麻豆新樓醫院舉辦「新樓盃擬真情境叫叫壓電團隊合作競賽」，聚集醫護、消防局、南科企業及麻豆在地店家，共創「健康台灣」的美好願景，鼓勵每個人都具備應對突發事件的能力。

參加競賽的消防局高級救護員與新樓醫院的急診醫師，親自教授參賽者如何在高壓情境下施展心肺復甦術（CPR）及自動體外心臟去顫器（AED）的使用。透過生動的教學和實務演練，讓每位參賽者都能夠掌握急救技能，並在未來的緊急情況中自信施救。

南科的企業也組隊參賽，體現企業的社會責任，保障台南安全一起努力。