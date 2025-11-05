麻豆新樓醫院電梯改造工程完工啟用 提供更安全就醫環境

麻豆新樓醫院電梯改造工程完工啟用，院方期許提供病患及家屬更安全就醫環境。（記者李嘉祥攝）

為提升病人的就醫體驗與安全，麻豆新樓醫院進行院內電梯改造工程，5日並舉行啟用儀式，全新電梯全面取代原有的手扶梯，病患及家屬上下樓更安全，除標誌醫院於醫療服務方面邁向新的里程碑，也為病人提供更安全的就醫環境。

麻豆新樓醫院表示，院內原設置有由一樓直通二樓的手扶梯，即使機器速度放慢，但部分長者或身體虛弱患者搭乘時仍易因移動較慢不慎跌倒；考量病患上下樓安全，孫中平總監與南市消防局第二大隊長王騰毅、醫院總務室、工務室以及安衛室共同討論後決定進行改造。

改造比新設置還費功夫，麻豆新樓醫院指出，從建築結構、消防設施檢驗合格到手扶梯移除、電梯設置至啟用，耗費一年多的時間，也感謝多項重要參考資料支援，包括醫療設施安全設計標準檔案、患者安全及便利性提升研究報告，以及政府醫療計畫和地方醫療資源的最佳化政策。

麻豆新樓醫院劉院長指出，新設計的電梯可直接通往門診區，不僅提升病人上下樓安全，打造安全醫療環境，且可大幅簡化病人在醫院內的導引流程，有助於提高就醫效率，這項改革不僅是對大廳功能性的提升，也是醫療動線整合重要步驟，讓病人在尋找就診科別時能夠更加輕鬆、便捷，未來也會持續改進醫療環境，密切關注病人需求，秉著當責精神提供更高品質的醫療服務。